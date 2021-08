Corina Cretu, despre PNRR: ”Un training pentru câteva ore facturat la 133.000 de euro. Comisia Europeană cere clarificări”

Corina Crețu spune că printre neregulile descoperite se află diferențe de buget pentru același proiect de la o pagină la altă.

"Am văzut un articol în presa germană, unde se spunea că e o problemă foarte delicată cu România, foarte multe costuri, cheltuieli care nu sunt corelate între ele. Astea sunt şi informaţiile mele de la Comisie. Să vă dau un exemplu... În PNRR, într-un document pentru modernizarea secțiilor de Terapie Intensivă pentru nou-născuţi se cer 71 de milioane de euro, în acelaşi docment, la altă pagină, se cer 80 de milioane de euro. Am înţeles că la autostrăzi sunt diferenţe, de la o pagină la alta, şi de peste 50 de milioane. Nu se ştie la ce curs valutar s-a calculat, nu sunt corelate cheltuielile. Un training pentru câteva ore facturat la 133.000 de euro. Acum, suntem în perioada în care Comisia Europeană cere clarificări", a declarat Corina Crețu, pentru DC News.

Europarlamentarul a mai precizat că România a întârziat cu jumătate de an folosirea banilor din PNRR.

"Vreau să fie foarte clar - nu e vorba despre o competiţie între ţări, ci am în vedere ceva mult mai pragmatic: faptul că timpul trece în defavoarea noastră. Primii bani vor veni cel mai devreme la finalul acestui an, deci am pierdut cel puţin şase luni. Pentru că termenul de finalizare a implementării este acelaşi pentru toată lumea. În calitate de Membră a Comisiei pentru Control Bugetar a Parlamentului European (CONT), am reuşit extinderea termenelor de finalizare a proiectelor prin PNRR până în 2026, dar angajarea sumelor trebuie să se realizeze până în 2024. Aşadar, grav este că România începe cu cel puţin o jumătate de an mai târziu folosirea banilor prin PNRR. Şi când ne amintim că în luna mai Guvernul folosea un ton atât de optimist privind PNRR-ul”, spune Corina Crețu.



