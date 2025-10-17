Corpul gravidei ucise în explozia din Rahova, extras cu două macarale dintre ruine. Risc iminent de prăbușire

1 minut de citit Publicat la 16:40 17 Oct 2025 Modificat la 16:40 17 Oct 2025

Două macarale au fost trimise pentru a ajuta la recuperarea corpului gravidei ucise în explozia din Rahova. Foto: Antena 3 CNN

Două macarale au fost trimise la locul exploziei din Rahova pentru a permite extragerea cadavrului tinerei însărcinate, care a fost ucisă în urma deflagrației.

Trupul neînsuflețit a rămas sub o placă de beton.

"A sosit în urmă cu foarte puțin timp a sosit aici unul dintre utilajele care vor fi folosite în această operațiune. Este vorba despre o altă macara.

Este necesară această a doua macara pentru că, din informațiile pe care le avem, un utilaj va trebui să susțină anumite părți componente din acel bloc care au fost dislocate în urma exploziei.

O macara susține părțile dislocate din imobil, iar alta îndepărtează resturile de beton sub care se află cadavrul

În același timp, cea de-a doua macara ar trebui să mute plăcile de beton care au fost distruse și împrăștiate, sub resturi din aceste plăci aflându-se corpul acestei femei.

Este o operațiune deloc ușoară, pentru că totul trebuie să se desfășoare cu o precizie chirurgicală, ținând cont de fragilitatea acestei construcții.

Există riscul ca blocul să se prăbușească în orice moment, pentru că nu este clar cât de afectată a fost structura de rezistență a imobilului.

Este și motivul pentru care avem salvatori în jurul acestui bloc și, în continuare, sunt persoane de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență aflate acolo", a relatat Laurențiu Rădulescu, corespondent Antena 3 CNN.