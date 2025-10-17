Corpul gravidei ucise în explozia din Rahova, extras cu două macarale dintre ruine. Risc iminent de prăbușire

Două macarale au fost trimise la locul exploziei din Rahova pentru a permite extragerea cadavrului tinerei însărcinate, care a fost ucisă în urma deflagrației.
Trupul neînsuflețit a rămas sub o placă de beton.
"A sosit în urmă cu foarte puțin timp a sosit aici unul dintre utilajele care vor fi folosite în această operațiune. Este vorba despre o altă macara.
Este necesară această a doua macara pentru că, din informațiile pe care le avem, un utilaj va trebui să susțină anumite părți componente din acel bloc care au fost dislocate în urma exploziei.
O macara susține părțile dislocate din imobil, iar alta îndepărtează resturile de beton sub care se află cadavrul
În același timp, cea de-a doua macara ar trebui să mute plăcile de beton care au fost distruse și împrăștiate, sub resturi din aceste plăci aflându-se corpul acestei femei.
Este o operațiune deloc ușoară, pentru că totul trebuie să se desfășoare cu o precizie chirurgicală, ținând cont de fragilitatea acestei construcții.
Există riscul ca blocul să se prăbușească în orice moment, pentru că nu este clar cât de afectată a fost structura de rezistență a imobilului.
Este și motivul pentru care avem salvatori în jurul acestui bloc și, în continuare, sunt persoane de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență aflate acolo", a relatat Laurențiu Rădulescu, corespondent Antena 3 CNN.