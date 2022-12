Cozi interminabile la depunerea declarațiilor pentru plafonarea prețului la energie! Oamenii stau ore întregi în frig

Coadă interminabilă la o companie de energie electrică din Ploiești. Oamenii stau de ore întregi la rând pentru a depune cererea pentru plafonarea prețului la energie.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Printr-o lege apărută în aceasta săptămână, regulile schemei ce stabilesc tarife reduse la energie au fost modificate, astfel că toți consumatorii vor beneficia, cel puțin până în 2025, de un preț plafonat la electricitate.

Potrivit noilor reguli, în cazul clienților casnici ce dețin mai multe puncte de consum, plafonarea se aplică doar pentru unul dintre ele. Doar că mulți români nu au înțeles exact regulile impuse de companiile furnizoare așa că au făcut cozi imense în fața sediilor acestora.

Clienții au stat în frig, fără sa primească lămuriri despre ceea ce au de făcut.

De teama să nu plătească prețuri mai mari la factura de curent, la Ploiești, de pildă, oamenii s-au așezat la coadă încă de la primele ore ale dimineții.

Declarațiile pe propria răspundere pot fi transmise furnizorilor de energie electrică atât în format fizic, prin depunerea la sediile acestora, cât și în format electronic.

Și la Mehedinți oamenii au stat în frig pentru a depune declarațiile. În Drobeta Turnu Severin, zeci de oameni s-au pus la coadă încă de la primele ore ale dimineții.

Patru categorii de consumatori trebuie să depună declarația pe propria răspundere pentru a beneficia de prețul plafonat la energie electrică și gaze naturale, de la 1 ianuarie 2023:

clienţii finali casnici care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuării tratamentelor;

clienții care au în întreținere cel puțin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează o formă de învățământ;

familiile monoparentale, care au în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până la 18 ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează o formă de învățământ;

clienţii finali casnici cu mai multe locuri de consum.

O nouă lovitură de teatru pe piața energiei. Legea plafonării obligă mulți dintre consumatori să achite mai mult la energia electrică, nu doar de la 1 ianuarie 2023, ci și retroactiv, pentru anul 2022.

Anunțul a fost făcut de Asociația România inteligentă.

”Un cititor al site-ului Asociației Energia Inteligentă a semnalat un aspect, care, sincer, a scăpat în analiza noii legi a plafonării prețului la energie: articolul introdus în lege care stabilește că plafonarea se aplică la un singur loc de consum, nu se aplică doar de la 1 ianuarie 2023, ci și retroactiv pentru ultimele 4 luni din anul 2022. Aberant!!!

Legea plafonării prețului la energie electrică stabilește că dacă pentru perioada viitoare există posibilitatea să primești totuși preț plafonat, dacă parcurgi o anumită birocrație, legea nu îți dă nici o posibilitate ca pentru perioada trecută să beneficiezi preț plafonat. Ești pus la zid și trebuie să achiți din urmă mai mulți bani, chiar dacă ai consumat în anul 2021 în medie doar 95 kWh/lună, chiar dacă ai închis toate becurile și ai consumat și în anul 2022 în medie 91 kWh/lună, vine această lege și te obligă să achiți cu 90% mai mult. Aberant!!!

Să luăm exemplul care ni s-a prezentat la Asociație, un consumator de energie electrică are domiciliul la o adresă (fără a preciza dacă este proprietate proprie sau chirie), acolo unde și l-a stabilit pentru a-și putea înscrie copilul la o anumită școală, dar locuiește la un alt imobil, unde are reședința. La locul unde efectiv locuiește și are reședința a consumat 95 kWh în medie în anul 2021, energie electrică. În perioada 1 septembrie 2022 – 19 septembrie 2022 are un consum de energie electrică de 364 kWh, pentru care înaintea publicării noii legi a energiei trebuia să achite 247,52 lei, contravaloarea energiei electrice consumate. După noua lege este necesar să achite pentru acest consum realizat anterior existenței legii 473,2 lei, adică cu 92% mai mult. Aberant!!!

Solicităm schimbarea urgentă a acestei legi și eliminarea articolelor aberante care obligă românii să scoată mai mulți bani din buzunar, atât pentru consumurile de energie electrică din urmă, cât și pentru consumurile viitoare, dar și pentru faptul că în prag de sărbători, în plină iarnă cu temperaturi scăzute, această lege aduce oamenii disperați la cozii uriașe la ghișeele furnizorilor. STOP aberațiilor!!!”, se arată pe pagina Asociației Energia Inteligentă.