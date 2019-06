Criminalul Ionel Marcel Lepa s-a spânzurat. Ce le-a spus avocaților ultima dată când a fost după gratii

Foto: captură Antena 3

Criminalul Ionel Marcel Lepa si-a pus capat zilelor in Penitenciarul Popa Sapca din Timisoara unde era incarcerat.

S-a spanzurat in celula in care statea singur, in zona de carantina.

Decesul a fost confirmat de catre medici luni dimineata, in jurul orei 7.15.

Ultima oara cand s-a aflat dupa gratii le-a spus avocatilor sai ca el ‘in puscarie nu se mai intoarce‘.

Dosarul sinuciderii lui Ionel Marcel Lepa a fost preluat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, scrie opiniatimisoarei.ro.