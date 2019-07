Criminologul Dan Antonescu despre mărturiile lui Dincă: ''Are ceva de ascuns foarte mult şi minte grav!''

Noi informații ies la suprafață pe zi ce trece şi din ce în ce mai şocante în cazul crimelor de la Caracal.

Specialistul criminolog Dan Antonescu, fost şef al Serviciului Omoruri din Poliţia Capitalei, a fost invitat la Antena 3, unde a vorbit despre ''Casa Groazei'' a criminalului Gheorghe Dincă, dar şi despre mărturiile lui mincinose.

''Omul acesta a făcut nişte modificări în casă, acea casă care este oricum o ciudăţenie arhitectonică, nu are nicio logică, nimic normal în ea (...) Am studiat comportamentul şi limbajul mimico-gestic şi are nişte probleme, are ceva de ascuns foarte mult şi mai ales minte grav şi ar trebui să se ţină cont de aceste minciuni şi să să nu se ia în calcul numai recunoaşterea celor două crime la care nu există cadavre. El se fereşte să arate locul unde le-a dus pentru că acolo nu sunt doar cele două fete.

''Trebuie făcută o ecografie a unei bucăţi de beton. Se poate afla ce este înăuntrul ei. Se poate sparge şi bucata aceea de beton. Spunea procurorul şef de la DIICOT că sunt nişte galerii, canale, tuneluri. Ceea ce este afară sunt acele rampe pentru a putea intra sub maşină. E posibil ca în betonul care a acoperit acele gropi să se găsească cine ştie ce'', spune criminologul Dan Antonescu.

Citiţi şi: Mărturisirea cutremurătoare a unui vecin. Ce ascundea Gheorghe Dincă în casa sa?