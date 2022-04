Cristi Popovici, trimisul special Antena 3 în Ucraina, martor al bombardamentelor din Odesa şi Nicolaev: "Armata rusă trage cu bombe cu dispersie în rafală ţintind şi în parcuri, scoli şi gradiniţe"

Potrivit serviciilor de informaţii americane şi britanice, armata rusă a schimbat strategia şi îşi concentrează acum atacurile asupra porturilor din sudul Ucrainei cu scopul de a tăia accesul spre Marea Neagră.

Am plecat din Odesa de dimineață, au fost alarme şi acolo. Am ajuns la Nicolaev, chiar în timpul bombardamentelor. Le-am auzit, le-am simțit şi am si văzut câteva în oraş. Se trage cu bombe cu dispersie interzise de tratatele internaționale.

Acestea au între 2 şi 2000 de proiectile într-o bombă mai mare, care în momentul în care se apropie la 5 metri se sol explodează aruncând în jur proiectilele. La rândul lor explodează şi acelea aruncând sute de bucăți metalice.

Aceste proiectile acționează ca nişte gloanțe. Maşina aceasta a fost distrusă, ieri dimineața, de un astfel de proiectil.

Din fericire, şoferul a reuşit în ultimul moment să iasă din mașina şi s-a salvat. Aceste atacuri nu pot fi văzute pentru că nu lasă fum şi sunt extrem de periculoase, mai ales că ele nu acționează asupra unui punct.

Ele au fost aruncate în oraş de dimineață începând cu ora 7:00 într-un parc, într-o grădiniță şi asupra unei şcoli. La scurt timp după ce bomba a explodat a urmat o ploaie de proiectile care, la rândul lor, au împrăștiat peste tot bucăți șrapnel ascuțite şi fierbinți.

În urma atacului de ieri şi de azi dimineața, autorităţile au anunţat 2 morți şi mai multe persoane rănite.

Odesa a fost atacată din aer. Unele dintre rachete au fost doborâte de sistemul nostru de apărare aeriană. În unele cartiere au izbucnit incendii", a postat primăria din Odesa pe contul său oficial de Telegram.

Un depozit de combustibil arde, în această dimineață, potrivit unei echipe CNN aflată la fața locului, un martor declarând că a auzit șase explozii la depozitul de combustibil înainte de răsăritul soarelui.

Nu se cunosc încă informaţii referitoare la victime sau pagube. Purtătorul de cuvânt al administrației militare din regiunea Odesa spune că apărarea antiaeriană a doborât o parte din rachete şi recomandă localnicilor să se adăpostească.

Atacurile au fost în această dimineaţă, pe la ora 05.30. Nişte bubuituri extrem de puternice s-au auzit deasupra Odesei. Am fost treziţi de aceste zgomote extrem de puternice. Autorităţile nu au dat prea multe informaţii despre ce a fost lovit. Cert este că în oraş au fost raportate mai multe zone unde se vede fum, semn că rachetele au atins parte din ţinte, însă am observat şi în aer explozii. Am aflat că sistemul de apărare al oraşului şi astfel au fost interceptate o parte dintre rachetele lansate de ruşi