Cristian Andrei, după acuzațiile de agresiune: ”Cu una am fost iubiți. Apoi a apărut ostilitatea femeii care n-are acces la bărbat”

2 minute de citit Publicat la 12:41 11 Noi 2025 Modificat la 12:41 11 Noi 2025

Cristian Andrei spune că a avut o relaţie cu una dintre femeile care îl acuză şi că a discutat inclusiv despre căsătorie cu ea, dar că apoi s-au despărțit. FOTO: Captura Facebook

”Psihologul” Cristian Andrei a făcut primele declarații după acuzaţiile că şi-ar fi agresat sexual pacientele. El a spus că a avut o relaţie cu una dintre femeile care îl acuză şi că a discutat inclusiv despre căsătorie cu ea, dar că după ce el s-a despărțit de ea, ”a intervenit ostilitatea femeii care nu are acces la bărbat”.

”Una dintre ele, care dă detalii explicite cu mine, sexuale, a fost într-o relație cu mine. Am fost iubiți, am avut o relație cu tot ce înseamnă asta, cu călătorii, cu discuții extraordinare, pentru că ea e psiholog.

Se punea problema căsătoriei, dar s-a întrerupt această relație și a apărut această ostilitate, ostilitatea femeii care nu are acces la bărbat.

Cealaltă, tot psiholog, o persoană care mult timp a venit să o consiliez în cariera ei de psiholog.

Eu nu am avut niciun gând sexual cu ea, nu știu ce a avut ea în cap, eu n-am avut gând sexual.

Nu mă dau psiholog, nu am nevoie să mă dau psiholog. Sunt mândru de faptul că sunt medic. Deci nu e nimic ilegal sau incompetent acolo”, a declarat Cristian Andrei, într-o postare pe Facebook.

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București a anunțat, luni, că s-a sesizat din oficiu după informațiile apărute în spațiul public privind activitatea medicului Cristian Andrei, acuzat că ar fi desfășurat ședințe de psihoterapie fără a deține atestatul legal necesar și că ar fi comis fapte cu conotație sexuală asupra unor paciente.

Potrivit unui comunicat transmis de instituție, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Sector 1 au deschis o anchetă „pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun”. Cercetările sunt în desfășurare sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

„Facem apel către cetățenii care au fost victime ale unor fapte similare sau care dețin informații ce pot sprijini ancheta să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție ori să sesizeze de urgență prin apel la numărul 112”, se arată în comunicatul Poliției Capitalei.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, până în acest moment nu există nicio plângere oficială depusă la Poliția împotrivit lui Cristian Andrei.

Autosesizarea vine la o zi după publicarea anchetei PressOne, care a arătat că medicul Cristian Andrei, cunoscut publicului pentru numeroase apariții TV în ultimii 20 de ani și activitatea sa în mediul online, ar fi oferit ședințe de „psihoterapie” contra cost fără a deține atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România.

În același material, două foste paciente îl acuză pe medic de hărțuire sexuală și abuz în timpul ședințelor de terapie. Acesta a negat acuzațiile și a declarat că nu desfășoară activități de psihoterapie, ci doar „evaluări psihiatrice” urmate de recomandări către alți specialiști.