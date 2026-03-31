Cristian Anton, fostul șef de cabinet al lui Grindeanu, a fost reținut. Procurorii au găsit la percheziții sute de mii de euro

Cristian Anton, șeful Autorității Rutiere Române (ARR) și fostul șef de cabinet al președintelui PSD Sorin Grindeanu pe când acesta era ministrul Transporturilor, a fost reținut, marți seara, de procurorii DNA. Mai devreme, în cursul zilei de astăzi, în perchezițiile realizate de procurorii DNA la el acasă, oamenii legii au găsit cutii pline cu sute de mii de euro.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, la domiciliul lui Cristian Anton, procurorii DNA au găsit o jumătate de milion de euro, cash, în euro și lei.

Ancheta, potrivit surselor citate, ar include suspiciuni de trafic și cumpărare de influență, dare de mită, dar și alte fapte conexe, legate de atribuirea de certificate de competență profesională pentru șoferi profesioniști.

Anton ar fi făcut parte dintr-o rețea care ar fi încasat sume cuprinse între 600 și 1.500 de euro pentru furnizarea subiectelor sau facilitarea promovării examenelor necesare obținerii atestatelor profesionale pentru șoferii din transportul de marfă.

Perchezițiile DNA au avut loc, marți dimineață, la locuința lui Cristian Anton, după care acesta a fost adus de procurori la sediul ministerului Transporturilor, acolo unde se află sediul ARR. Ulterior, Anton a fost audiat timp de mai multe ore la sediul DNA.

Procurorii anticorupție nu au făcut încă declarații oficiale privind detaliile exacte ale anchetei sau modul în care acești bani au ajuns la domiciliul lui Anton.