Cristian Anton, șeful ARR, rămâne în arest preventiv, după respingerea contestației în dosarul pentru luare de mită

Cristian Anton a fost arestat preventiv la sfârșitul lunii martie. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Fostul șef al Autorității Rutiere Române (ARR) și fostul șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu, Cristian Anton, rămâne în arest preventiv. Curtea de Apel Cluj i-a respins contestația, iar hotărârea este definitivă. Procurorii DNA îl acuză că ar fi luat mită pentru facilitarea unor examene și că ar fi ascuns sume importante de bani.

Curtea de Apel Cluj a respins ca nefondată contestația formulată atât de Anton, cât și de celelalt inculpat din dosar.

Cristian Winzer, avocatul șefului ARR, îl acuză pe judecătorul de la Tribunalul Cluj care a decis arestarea preventivă că a reprodus conținutul referatului DNA, fără să fi făcut analiză judiciară proprie.

„Prin utilizarea evidentă a tehnicii ”copy-paste”, judecătorul fondului a preluat raționamentul, perspectiva și concluziile acuzării, fără a proceda la o examinare efectivă, concretă și contradictorie a susținerilor apărării și fără a-și expune propria motivare, în sensul cerut de lege”, a scris Cristian Winzer, pe pagina sa de Facebook.

Procurorii au găsit bani ascunși în cutii de carton

Anton a fost reținut în data de 31 martie, după ce procurorii DNA au descins la locuințele sale și au găsit inițial aproximativ 350.000 de euro. Mai exact, anchetatorii au ridicat 77.000 de lei, restul fiind în euro până la suma totală de 350.000 de euro. O parte din bani erau ascunși în cutii de carton.

Ulterior, procurorii au mai găsit și alți bani, iar suma totală a depășit 500.000 de euro.

DNA are indicii că suspecții au primit șpagă între 600 și 1.500 de euro pentru a oferi subiectele la examenul pentru atestatele necesare șoferilor profesioniști care se ocupă cu transportul de marfă.

În stenogramele existente la dosar, obținute de Mediafax, se aude cum Anton numără în șoaptă, în propria casă, banii aduși de la intermediarul Bogdan Radu.

Cristian Anton a strâns 500.000 de euro din șpăgi

Zeci de şoferi au obţinut atestate de profesionişti fără ca măcar să fi trecut vreodată printr-un centru de examen. Totul era în pixul directorului instituţiei care a reuşit să adune aproape 500.000 de euro din şpăgi. Banii au fost găsiţi în locuinţa lui, ascunşi în cutii de pantofi, în mobilier, în subsol sau în dulapurile de bucătărie.

Procurorii DNA spun că doritorii mergeau la şcoala acreditată, luau legătura cu reprezentanţii care apoi intermediau la Cristian Anton. Unul dintre intermediarii șpăgii era Bogdan Radu, el colecta banii și apoi îi aducea lui Anton.

Pentru sume cuprinse între 600 şi 1.500 de euro primeau direct de la ARR atestarea, fără ca măcar să se fi prezentat la testare. Alții primeau subiectele și răspunsurile înainte să ajungă la examen.

Procurorii au făcut marți 23 de percheziţii în Bucureşti şi mai multe judeţe.

Ancheta a început la Cluj după un denunț, iar la investigație au participat și ofițeri sub acoperire. Persoana susținea că „în schimbul unor sume de bani cuprinse între 500 și 1000 de euro”, o altă persoană „facilitează eliberarea atestatelor pentru transport marfă și transport persoane, prin intermediul funcționarilor publici Radu Bogdan și Anton Cristian, care îi ajută să obțină acele atestate”.

La DNA au mai fost aduși zece suspecți, care au fost puți sub control juduciar pentru 60 de zile. Acuzațiile sunt de grup infracțional organizat, trafic de influență, luare de mită, toate în formă continuată.