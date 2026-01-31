Cseke Attila a inaugurat o creşă construită la Lugoj: Acum sunt 3.220 de noi locuri în creșe, din totalul de 4.500 asumate în PNRR

1 minut de citit Publicat la 18:36 31 Ian 2026 Modificat la 18:41 31 Ian 2026

Creșa din Lugoj, inaugurată azi de ministrul Dezvoltării va găzdui 110 copii. Sursa colaj foto: Facebook/Cseke Attila

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a creat aproape trei sferturi din locurile noi în creșe din totalul asumat, de 4.500, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a anunțat ministrul Cseke Attila, care a inaugurat sâmbătă, la Lugoj, cea de-a 51-a creșă construită la nivel național, potrivit Agerpres. Valoarea proiectului a fost de peste 18 milioane de lei.

"În Planul Național de Redresare și Reziliență ne-am asumat crearea a 4.500 de noi locuri pentru antepreșcolari în toată țara și, până în prezent, am creat 3.220 de noi locuri în creșe pentru cei mici. Astfel aproape trei sferturi din locurile asumate în această țintă au fost create. 2026 este un an important din perspectiva proiectelor de dezvoltare finanțate de Ministerul Dezvoltării prin PNRR", a precizat ministrul Cseke Attila, potrivit unui comunicat transmis Agerpres de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a inaugurat, sâmbătă, la Lugoj, cea de-a doua creșă construită în județul Timiș prin Programul guvernamental de construire creșe "Sfânta Ana", coordonat de Ministerul Dezvoltării, și cea de-a 51-a creșă construită la nivel național.

› Vezi galeria foto ‹

Creșa va găzdui 110 copii și dispune de spații și facilități moderne, atât pentru activitățile educaționale, cât și pentru cele administrative.

Este dotată cu panouri solare și fotovoltaice, sisteme antiefracție, control acces și supraveghere video și este certificată nZEB (near Zero Energy Building), având un consum energetic eficient, care provine din surse regenerabile.

Terenul aferent este amenajat cu spații verzi și loc de joacă modern, accesibil inclusiv copiilor cu dizabilități.

Valoarea investiției este de 18,3 milioane de lei, finanțare asigurată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.