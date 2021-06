Secretar de stat prins băut la volan. A demisionat chiar în această dimineață: ”Nu am nicio scuză!”

"Secretarul de stat din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, Oltean Csongor a fost oprit de poliție fiind sub influența alcoolului. În urma acestui incident el și-a depus demisia, pe care am acceptat-o, și i-am transmis-o premierului. Gestul lui Oltean Csongor este inacceptabil, el și-a asumat răspunderea pentru acesta", a anunțat liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Acesta a precizat că liderii Uniunii nu intenționează să facă alte comentarii în acest caz.

"Astăzi, 4 iunie, în jurul orei 04:00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sfântu Gheorghe au oprit, pentru control, în municipiul Covasna, un autoturism condus de un bărbat, de 32 de ani.

Întrucât bărbatul emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În consecință, conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală, unde i s-au recoltat probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, se efectuează cercetări pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului", se arată într-o informare a Poliţiei.

Secretarul de stat din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, Oltean Csongor, a anunțat pe contul său de Facebook că a fost oprit de poliție fiind sub influența alcoolului.

"Azi dimineață am fost oprit de poliție fiind sub influența alcoolului. Nu am nicio scuză, îmi asum răspunderea pentru fapta mea. Comportamentul iresponsabil este incompatibil cu funcția publică și nu doresc să transmit un mesaj greșit tinerilor. Drept urmare, primul lucru azi dimineață a fost să-mi depun demisia din funcția de secretar de stat din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului", a transmis Oltean Csongor.

