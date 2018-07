Cu cât s-a îmbogățit Viorica Dăncilă de când e premierul României? Cum arată declarația de avere a șefei Executivului

Viorica Dăncilă a strâns 50.000 de lei, într-un depozit bancar, de la preluarea funcției de premier, adică în șase luni.

Șefa Executivului și-a publicat declarația de avere, cu veniturile din ultimul an fiscal. În noua declarație de avere, premierul are un depozit bancar, deschis la Raiffeisen Bank, în care a strâns 50.000 de lei.

Aceasta are 11 conturi și depozite în bănci, în lei, euro și dolari, care cumulează aproape 70.000 de euro dar și 17.000 de dolari, 3 terenuri, 2 apartamente, o casă de vacanță și una de locuit dar și bijuterii de 5.000 de euro.

Premierul Dăncilă deține două terenuri intravilane, la Predeal și comuna Giurgița, din județul Gorj, de 500 mp și 1200 mp, obținute prin cumpărare și moștenire de la părinți. În plus, tot în Gorj acesta are și un teren agricol, de 2 hectare. Premierul are trecute în declarația de avere două apartamente, de 100 și 44 mp, în Videle și Ploiești, primul cumpărat în 1999 iar al doilea, moștenit în 2016. Aceasta mai are o casă de locuit, în Giurgița, județul Gorj, tot moștenire și o casă de vacanță la Predeal, de 156 de mp.

Șefa Executivului are un autoturism Volkswagen Passat, an de fabricație 2014, și bijuterii de 5.000 de euro, pe care le-a moștenit sau le-a cumpărat de-a lungul timpului, scrie Libertatea.