Care sunt cele 10 orașe care s-au înscris în cursa pentru titlul de Capitala Tineretului din România în 2028

Orașul prinde viață în weekenduri și în timpul festivalurilor și diverselor evenimente, care au loc de-a lungul anului. Foto: Getty Images

Zece orașe s-au înscris pentru a deveni Capitala Tineretului din România în 2028, aceasta fiind cea mai numeroasă participare din istoria de un deceniu a programului.

Potrivit unui comunicat transmis miercuri Agerpres, Bistrița, Brașov, București - Sectorul 1, Deva, Mediaș, Râmnicu Sărat, Râmnicu Vâlcea, Satu Mare, Suceava și Târgu Neamț continuă cursa pentru titlul de Capitală a Tineretului din România 2028, după ce au parcurs primele două etape ale competiției.

Orașele au transmis inițial o scrisoare de intenție asumată de primarul localității, prin care și-au exprimat angajamentul de a construi o candidatură pornind de la nevoile și aspirațiile tinerilor din comunitate, iar până la 21 septembrie au depus dosarele complete de candidatură.

„Faptul că zece orașe au intrat în competiție arată că programul Capitala Tineretului din România devine tot mai relevant pentru administrațiile locale și pentru comunitățile de tineret. În această etapă, provocarea este ca fiecare oraș să transforme intenția inițială într-o candidatură coerentă, cu parteneriate solide, obiective clare și mecanisme concrete de implicare a tinerilor”, a declarat Andras Farkas, coordonatorul procesului de selecție pentru Capitala Tineretului din România.

Evaluarea candidaturilor are loc până pe 15 octombrie.

Pe baza punctajelor obținute, primele două sau trei orașe clasate vor fi invitate în etapa finală, la Alba Iulia, cu prilejul Summitului Tinerilor, ediția a 11-a.

În finală, orașele își vor susține candidatura în fața juriului, printr-o prezentare de maximum 30 de minute, urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri.

Orașul câștigător va obține dreptul de utilizare a titlului 'Capitala Tineretului din România 2028', un premiu în valoare de 50.000 euro, oferit de BCR, dreptul de găzduire a Summitului Tinerilor 2028, precum și mentorat și susținere profesională din partea guvernanței programului, se arată în comunicat.

Candidaturile orașelor sunt evaluate de un juriu de experți care reunește specialiști din administrație publică, politici de tineret, educație, dezvoltare urbană, societate civilă, comunicare, sector privat, programe europene și implementarea unor ediții anterioare ale programului.

Potrivit organizatorilor, ediția 2028 vine cu o componentă nouă în procesul de selecție, Youth Voice, un juriu format exclusiv din tineri, care contribuie direct la evaluarea orașelor candidate.

Youth Voice reunește 24 de tineri cu vârste între 14 și 29 de ani, din toate regiunile țării, iar evaluarea lor reprezintă 21% din punctajul final. Membrii Youth Voice analizează partea din dosarele de candidatură redactată special pentru ei, precum și rezumatul video al fiecărei candidaturi. Prin aceste atribuții, tinerii devin parte a procesului de selecție, precizează sursa citată.

Tinerii selectați provin din București, Iași, Constanța, Ploiești, Pitești, Oradea, Murfatlar, Horezu, Baia Mare, Otopeni, Toplița, Suceava, Mediaș, Galați, Timișoara și Cluj-Napoca.

„Youth Voice completează procesul de evaluare cu perspectiva tinerilor, care este esențială. Astfel, orașele candidate vor fi analizate nu doar din punctul de vedere al structurii programului, ci și din perspectiva relevanței acestuia pentru generația căreia i se adresează.

Este important ca propunerile să fie clare, accesibile și conectate la nevoile reale ale tinerilor”, a subliniat Rafael Barac Bologa, manager al programului Capitala Tineretului din România și președinte al Consiliului Tineretului din România.

Capitala Tineretului din România este un program-cadru de tineret care sprijină orașele în dezvoltarea unor comunități mai prietenoase pentru tineri, prin participare, dialog și colaborare între administrație, organizații și comunitate. Programul urmărește mobilizarea resurselor locale și dezvoltarea unor politici, programe și inițiative care răspund nevoilor reale ale tinerilor.