Cartea autobiografică a lui Dan Voiculescu, epuizată din cea mai mare rețea de librării din țară

Cartea poate fi achiziționată în continuare din rețeaua RAO.

Noua carte semnată de Dan Voiculescu, „Un băiat de nicăieri”, a devenit una dintre cele mai comentate apariții editoriale ale anului. Publicată de Editura RAO, lucrarea nu e doar o autobiografie, ci o confesiune despre un destin complicat, traversat de putere, prăbușire și redescoperire.

Voiculescu își amintește copilăria modestă din Bariera Vergului, anii de formare printre fiii de miniștri și diplomați, dar și experiența detenției, pe care o descrie ca pe un moment de reconectare cu credința. Tonul sincer și introspectiv al volumului a atras atenția cititorilor, făcând ca stocurile din marile rețele de librării, inclusiv Cărturești, să se epuizeze rapid.

„Un băiat de nicăieri” dezvăluie, în premieră, fragmente de viață impresionante despre familie, despre afaceri, despre politică. Abordează direct marile controverse legate de numele lui Dan Voiculescu, răstoarnă mituri, confruntă dezinformările cu realitatea obiectivă, emoționează prin vulnerabilitățile asumate deschis, provoacă prin luciditate și curaj.





