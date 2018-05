Jeff Bezos, fondatorul Amazon, este cel mai bogat om din istoria lumii și se clasează pe locul 1 în topul Forbes al miliardarilor. Acesta are o avere de 127 de miliarde de dolari, dar încă spăla vasele după cină! iată cum arată programul lui zilnic:



Bezos este de părere că somnul este esențial, așa că preferă să se trezească natural, fără alarmă.



Întotdeauna își începe ziua cu micul dejun împreună cu soția sa, McKenzie Bezos.



Pentru a se bucura de tmp împreună cu soția sa și cei patru copii, el nu planifică niciodată întâlniri prea devreme în zi.



Bezos nu este un mare iubitor de întâlniri de afaceri în general. Se crede că acesta se întâlnește cu investitorii Amazon doar șase ore pe an.



Când are totuși o întâlnire de afaceri, Bezos are o regulă de două pizza: dacă două pizza nu pot hrăni tot grupul, întâlnirea nu este ținută.



Miliardarul obișnuia să fie un șef exploziv la locul de muncă, dar acum are un antrenor care să îl ajute în comunicare.



Bezos a stabilit un loc de muncă modest la Amazon, fără să ofere beneficii precum prânzul gratuit sau masaje pentru relaxare oferite din partea companiei.



Acesta alege mâncăruri unicat și îi place să experimenteze în alegerile alimentare.



Iubește food trucks și are unul chiar și în sediul Amazon. Despre acesta, Bezos declară: „Este fenomenal!”.



Întodeauna după cină, acesta spăla vasele și menționează: „Sunt destul de sigur că este cel mai sexy lucru care îl fac”.



Nu este știut exact dacă acesta merge la sală, dar pare să aibă un corp bine lucrat, cu o masă musculară bine definită.



Bezos este pasionat de Star Trek.



În afară de Star Trek, acesta mai are un hobby legat de spațiu: să meargă în căutarea vechilor rachete NASA, cu submarinul propriu, împreună cu copiii săi.



În final, acesta doarme minim 8 ore pe noapte.

Sursă: Business Insider