Foto: Captură Antena 3

Cel mai mare planetariu din țară a fost inaugurat în salina de la Slănic Prahova. Investiția s-a ridicat la peste două milioane de lei, finanţată din fonduri europene.

Construcţia are cupolă cu diametrul de 16 metri și cel mai luminos sistem de proiecție, cu sursă de lumină laser.

Denumit „Supernova Planetarium", construcția se află la 208 metri adâncime şi a fost iniţiat de Asociaţia Astronomică Urania.

Dragoş Braşov, preşedintele Asociaţiei, a vorbit la Antena 3 despre ideea acestui planetariu şi cum a reuşit să o pună în practică.

''Noi am vrut să facem ceva inedit, şi anume, să arătăm cerul de sub pământ. Foarte multă lume intră în salina de la Slănic Prahova şi am ales Slănic, tocmai pentru că în acea zonă, undeva pe platoul dintre Vălenii de munte şi Slănic Prahova, este o zonă aleasă de Academia Română, Institutul Astronomic cu ceva timp în urmă, pentru a construi cel mai mare observator astronomic din România. Am luat în zonă un teren şi aşa ne-am aprooiat de Slănic. Am zis să arătăm cerul de sub pământ. Este un planetariu mobil, atenţie. Nu numai că este cel mai mare planetariu din România, dar este şi mobil (...) Noi activăm ca muzeu în acest moment'', a spus Dragoş Braşov, preşedintele Asociaţiei Astronomică Urania.