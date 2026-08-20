Elevii din Voluntari au adus „Micul Prinț” pe scenă, la cursurile de vară ale Academiei Da Vinci

Foto: Academia Da Vinci

Elevii din Voluntari au devenit, pentru o zi, actorii uneia dintre cele mai iubite povești ale lumii. În cadrul cursurilor de vară organizate în luna august de Academia Da Vinci, copiii au pus în scenă spectacolul „Micul Prinț”, după celebra operă a lui Antoine de Saint-Exupéry.

Activitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului „Voluntari de Viitor”, cu sprijinul Consiliului Local Voluntari, al Primăriei orașului Voluntari și al Direcției Educație Cultural Sportivă și Identitate Comunitară Voluntari – DECSIC.

Academia Da Vinci își desfășoară programele educaționale în parteneriat cu Universitatea Ecologică din București și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, reunind educația, cultura și experiența practică într-un model modern de pregătire a copiilor pentru viitor.

Sub îndrumarea Monicăi Vâlcu, profesoară de actorie și regizoarea spectacolului, elevii au descoperit că teatrul înseamnă mult mai mult decât memorarea unui text. Au învățat să-și învingă emoțiile, să aibă încredere în propriile forțe, să lucreze în echipă și să transmită publicului o poveste.

De la primele repetiții până la momentul în care au urcat pe scenă, transformarea copiilor a fost vizibilă. Cei timizi au prins curaj, cei neîncrezători și-au descoperit vocea, iar fiecare participant a înțeles că poate realiza mai mult decât credea. Prin intermediul personajelor interpretate, copiii au vorbit despre prietenie, responsabilitate, curaj și despre lucrurile esențiale care nu pot fi văzute decât cu inima.

„Pentru mine, adevărata reușită a acestui spectacol nu a fost doar ceea ce s-a văzut pe scenă, ci transformarea copiilor pe parcursul repetițiilor. I-am văzut cum au devenit mai curajoși, mai atenți unii la ceilalți și mai încrezători în ceea ce pot face. Prin teatru, un copil nu învață doar să interpreteze un rol, ci învață să se exprime, să comunice și să creadă în propria voce”, a declarat Monica Vâlcu, profesoară de actorie la Academia Da Vinci și regizoarea spectacolului „Micul Prinț”.

Punerea în scenă a spectacolului a reprezentat finalul unui proces educațional în care imaginația, disciplina și munca în echipă s-au întâlnit. Copiii nu au primit doar un rol, ci șansa de a se descoperi pe ei înșiși și de a înțelege cât de mult pot evolua atunci când sunt încurajați și îndrumați.

Cursurile de vară ale Academiei Da Vinci le oferă elevilor experiențe practice prin care își dezvoltă creativitatea, comunicarea, gândirea critică și încrederea în sine. Pentru că educația nu înseamnă doar ceea ce știe un copil, ci mai ales omul care poate deveni.