Huiduieli la Covent Garden, la Londra. Roberto Alagna nu a putut cânta "Nessun Dorma" și a fost înlocuit de un amator în teniși

Scenă din Turandot la Royal Opera, în 15 decembrie 2025. Foto: Profimedia Images

Dramă şi huiduieli la operă: tenorul vedetă Roberto Alagna, bolnav, nu a putut să îşi încheie interpretarea în spectacolul "Turandot" la Royal Opera House din Londra, care l-a înlocuit imediat cu directorul său muzical, însă acesta nu a putut să cânte "Nessun Dorma", una dintre cele mai renumite arii din istoria operei, informează AFP, citată de Agerpres.



Mai mulţi spectatori din public nu şi-au ascuns frustrarea după acea reprezentaţie, ce a avut marţi seară la Covent Garden, una dintre cele mai prestigioase companii de operă de lume.



"Dintre toţi tinerii tenori (de operă), nu aveţi niciunul capabil să îl înlocuiască pe Roberto Alagna pentru a interpreta 'Nessun Dorma', o arie pe care o cântă toţi sub duş încă de la vârsta pubertăţii?", a scris o spectatoare dezamăgită, Sally Glover, pe reţeaua de socializare X.



Roberto Alagna "s-a simţit rău în timpul reprezentaţiei operei 'Turandot', ceea ce l-a împiedicat să termine actul al III-lea. Îi dorim o recuperare rapidă şi completă", a transmis, simplu, Royal Opera House (ROH), contactată joi de AFP.



În loc să întrerupă spectacolul, opera londoneză l-a înlocuit pe celebrul tenor francez cu directorul său muzical, Richard Hetherington.



Potrivit site-ului ROH, acesta din urmă este un şef de orchestră şi pianist britanic. Însă el nu este un cântăreţ de operă profesionist.



Spectacolul a fost reluat cu actul al III-lea, dar fără "Nessun Dorma", o arie deosebit de greu de interpretat, cu o tensiune dramatică intensă, pe care spectatorii operei "Turandot" o aşteaptă întotdeauna cu mare nerăbdare.



Cotidianul The Times relatează joi că Richard Hetherington a trebuit să preia rolul principal, Prinţul Calaf, deşi în acel moment era îmbrăcat într-un hanorac cu glugă şi purta tenişi. El a cântat din culise, în timp ce coregrafa spectacolului a interpretat personajul pe scenă.



Huiduielile au început să răsune în sală, anumiţi spectatori s-au ridicat în picioare în plin spectacol, a adăgat acelaşi cotidian britanic. Se pare că au fost aruncate chiar şi anumite obiecte.



Scriitorul britanic Kenan Malik, care se afla în sală, a vorbit pe reţeaua de socializare X despre "decepţia" sa, dar a salutat totuşi efortul făcut de Richard Hetherington, pe care l-a considerat "extrem de curajos".



Într-un mesaj adresat miercuri spectatorilor, ROH a subliniat că a fost vorba despre "o situaţie excepţional de rară" şi le-a acordat o despăgubire de 50% din contravaloarea biletelor.