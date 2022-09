Lucian Romaşcanu: "Ultimele patru zile au fost pline de evenimente deosebite"

"Vineri, 09.09 Posmuș, Bistrița Năsăud

Am participat cu bucurie la redeschiderea, după lucrări de renovare excepționale, a Castelului Teleki din Posmuș, Bistrița Năsăud. O lucrare minunată, un spatiu care acum e gata să servească scopului cultural pe care conducătorii Consiliului Județean i l-au hărăzit. Felicitări Emil Radu Moldovan pentru această lucrare de excepție și pentru atenția permanentă acordată culturii.

Pe seară m-am întâlnit cu parte din reprezentanții Rețelei Naționale a Muzeelor din România la discuții utile despre aceste temelii ale memoriei culturale românești.

Sâmbătă, 10.09 Deva

O întâlnire plăcută, alaturi de secretarul general al PSD Paul Stănescu, cu primarii PSD din județul Hunedoara. Oameni harnici, apreciați de comunitățile lor.

Duminică, 11.09 Țebea

Din galeria bogată de eroi ai neamului românesc, cel mai iubit este, cred, Avram Iancu. La 150 de ani de la plecarea sa, am fost alături de mii de români la Țebea, pentru a-i cinsti memoria și a ne aminti de contribuția sa imensă la păstrarea identității noastre.

Felicitări Nistor Laurențiu - Președintele Consiliului Județean Hunedoara, modul cum păstrați moștenirea înaintașilor este demn de toată lauda!

Seara am ajuns în Maramureș, la biserica Sf. Arhangheli Mihail și Gavril din Sieni, o adevărată catedrală, unde am admirat iconostasul excepțional, am apreciat restaurarea și am discutat cu doamna primar Tulbure Gabriela Florica și cu preoții parohiei despre cum putem ajuta la restul de reparații necesare.

Luni, 12.09 Baia Mare, Sighet, București

Împreună cu colegii mei Gabriel Valer Zetea, Sorin Vlaşin și Ghita Șimon am avut o zi plină, care a început la reședința Episcopală și a continuat la Catedrala Sfânta Treime din Baia Mare, un lăcaș de cult impunător, pe măsura inimii maramureșenilor. Discuțiile cu PS Iustin Hodea, Episcopul Maramureșului și Sătmarului au fost și pline de duh dar și cu gândul la ce mai este de făcut pentru finalizarea impunătoarei catedrale.

Apoi am vizitat Biblioteca Județeană Petre Dulfu, și aceasta o construcție impozantă, dotată la standardele momentului. Bucuria mare a fost să o găsesc plină de copii!

La Sighet am participat la un eveniment al ansamblului folcloric Mara, la Centrul Cultural Pastoral Sfântul Iosif Mărturisitorul, un monument proaspăt restaurat, de o frumusețe aparte M-am întâlnit cu oameni de cultură ai județului Maramureș cu care am avut un dialog interesant și util.

La Sieni, ultimul popas in Maramureș, am participat la redeschiderea Casei Bay, o clădire istorică ce va avea o nouă viață ca centru cultural al orașului. Felicitări Dnei Primar Tulbure și comunității locale!

Le mulțumesc tuturor pentru experiențele minunate trăite în aceste zile și le urez mult succes pe mai departe!

Seara, întors la București, am participat la reședința ES Dl. Alfredo Maria Durante Mangoni, ambasadorul Italiei, la recepția oferită cu ocazia instalării noii directoare a Institutului Italian de Cultură, Dna Laura Napolitano", a scris ministrul Culturii, Lucian Romaşcanu, pe pagina sa de Facebook.