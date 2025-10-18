Mircea Tiberian, celebru pianist de jazz, a murit la vârsta de 70 de ani, într-un hotel din Galaţi

Pianistul de jaz Mircea Tiberian a murit la un hotel din Galaţi, după ce, vineri seară, susţinuse un recital în oraş. El avea 70 de ani. Se cunoştea că bărbatul avea probleme de sănătate asociate inimii, iar, din primele informaţii, se pare că ar fi făcut un infarct, informează Antena 3 CNN.

Sâmbătă dimineaţă, un coleg de trupă a dat alarma, după ce Mircea Tiberian nu a coborât la micul dejun.

Cine a fost Mircea Tiberian

Conform Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, Mircea Tiberian a fost pianist, compozitor, profesor și autor de scrieri despre muzică și artă.

Activitatea sa muzicală s-a materializat în mii de concerte şi peste douăzeci de albume realizate sub nume propriu; cel mai recent a apărut în 2020 la casa de discuri Fiver Records sub titlul Looking forward to the past.

Mircea Tiberian a avut, de asemenea, un rol esențial în pedagogia jazzului şi muzicii improvizate din România, fiind inițiatorul şi conducătorul primului şi celui mai important departament de jazz de la noi. A fost profesor universitar la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, instituție unde a obținut și titlul de doctor în muzică, cu lucrarea „Raportul dintre ritm şi celelalte elemente ale discursului muzical”.

Tiberian a fost activ și în domeniul literar, muzicologic sau al interferenţelor artistice, publicând numeroase articole, cărţi, antologii. I-a fost acordat de şase ori premiul pentru compoziție de jazz al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, ultima oară în 2015 pentru musical-ul „Jazzy Tarot”.

Cele mai noi cărţi publicate – „Sunetul de referinţă”, „Domeniul muzical, o lume cu 4 dimensiuni”, „Magister musicae în ţara surîsului” – s-au bucurat de o primire călduroasă şi aprecieri elogioase atât în lumea literară, cât şi în rândul cercetătorilor fenomenului muzical.