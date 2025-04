Primarul Sectorului 1, George Tuţă, îi cere lui Nicuşor Dan să aprobe cumpărarea Casei Dinu Lipatti. "Noi avem banii"

sursa foto: Primăria Sectorului 1

Primarul Sectorului 1, George Tuță, îi solicită edilului general al Capitalei, Nicușor Dan, să convoace o ședință de consiliu deîndată, prin care să își exprime acordul ca instituția pe care o conduce să aibă dreptul de a cumpăra Casa Dinu Lipatti.

Casa celebrului pianist și compozitor Dinu Lipatti a fost scoasă la vânzare, pentru 1,1 milioane de euro, pentru că este în executare silită.

› Vezi galeria foto ‹

„Este casa marelui artist Dinu Lipatti, care face parte din patrimonial naţional, din punctul meu de Vedere. Motiv pentru care, imediat cum am aflat că este la vânzare, împreună cu colegii din Primărie și Consiliul Local, am luat imediat o hotărâre pentru a solicita Consiliului General acordul de a cumpăra această casă; pentru a păstra patrimoniul deschis publicului și să rămână în administrarea statului”, a declarat, pentru Antena3.ro, primarul Sectorului 1.

Birocrație multă

Totuși, procesul prin care Primăria Sectorului 1 ar urma să aibă dreptul să cumpere monumental istoric nu este unul simplu.

„Procedura implică o birocrație mai amplă, însă, dacă toată lumea își dorește același lucru, noi deja puteam, în acest moment, să avem evaluarea casei, să știm prețul ei și să facem comisia necesară care să propună, în funcție de evaluarea ANEVAR-ului (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România – n.r.), prețul de cumpărare a acestui imobil. Pentru toate casele de patrimoniu trebuie exercitat dreptul de preemțiune, iar noi suntem cam ultimii din această listă. Însă n-am stat degeaba când am aflat lucrul ăsta. Am discutat și cu Ministerul Culturii, care este de acord să păstrăm acest patrimoniu în administrarea statului și și-a exercitat dreptul de preemțiune”, mai spune George Tuță.

Edilul susține că primăria are bugetul necesar pentru reabilitarea clădirii și că foarte important este acordul dat de Consiliul General, care ar trebui să se reunească în cât mai scurt timp.

George Tuță: Dacă Consiliul General convoacă o ședință și aprobă solicitarea noastră, atunci intrăm în linie dreaptă. Noi avem și buget suficient pentru a achiziționa, și mai mult decât atât, de a reabilita această casă și a o reda comunității și tuturor iubitorilor de artă și cultură, să rămână un patrimoniu deschis în care să avem în continuare concrete, care să descopere un nou Dinu Lipatti din comunitatea aceasta, vocațională, pe care noi o avem în România. Menționez că noi avem șapte școli vocaționale, care pregătesc artiști pe diverse ramuri ale artei și atunci este o obligație și morală, dar și administrative, pentru a încerca să protejăm cât mai mult din patrimonial ăsta.

Reporter: În cât timp ar trebui convocată acea ședință de consiliu în care să fie pusă pe ordinea de zi acest proiect?

George Tuță: Eu am aflat astăzi și am pus-o pe ordinea de zi mâine. Ca termen, asta ține strict de organizarea Consiliului General. Eu am discutat cu câțiva consilieri generali care pot să inițieze un astfel de demers, dar primarul, în general, este omul care convoacă ședințele de Consiliu General. Ea se poate convoca de îndată, în jumătate de oră.

Reporter: Am înțeles. Deci, dacă ar vrea, ar putea să facă treaba asta și mâine.

George Tuță: Sau ieri. Casa este în executare silită, în care executorul a stabilit un preț de vânzare. Însă statul nu cumpără după prețul pe care îl cer ceilalți. Noi achiziționăm un expert ANEVAR, un expert care poate stabili o valoare reală a unui imobil pe care după aceea îl punem într-o comisie formată din consilieri locali, care pe baza acestei expertize înaintează către proprietarul de drept valoarea respectivă.

Reporter: În cazul în care veți reuși să o cumpărați, să și să o reabilitați, ce ar urma, în ce s-ar transforma?

George Tuță: Păi, ea este ceva, nu cred că ar trebui să o mai transformăm în altceva. Ea este Casa Artelor Dinu Lipatti. Și a funcționat foarte mult timp. Trebuie pusă în valoare și bineînțeles, consolidată. Dacă o să urmăriți imaginile sau dacă mergeți în Piața Romană și vedeți acest monument, o să vedeți că are nevoie de intervenții urgente. Acoperișul e degradat rău de tot. Fațada are nevoie de intervenții. Eu am discutat cu specialiștii de la Ministerul Culturii pentru un sprijin în zona asta. Există soluții tehnice pentru a o recondiționa. Nu e nevoie de intervenții majore, dar dacă nu se fac, ea se degradează și s-ar putea să pierdem acest patrimoniu.

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a oferit o declarație pe această temă reporterului Antena 3 CNN, în cadrul unei conferințe de presă pe care a susținut-o joi.

Nicușor Dan: Chestiunea Dinu Lipatti are două componente. Una este de funcționare a instituției de cultură. După cum știți, am făcut o reorganizare în care Centrul Cultural Dinu Lipatti a fost comasat cu o altă instituție de cultură, Muzeul Municipiului București. Ceea ce făcea centrul se va desfășura mai departe în cadrul instituției Muzeului Municipiului București.

În ceea ce privește clădirea, ea este un monument istoric, așa cum sunt 1500 de monumente istorice în București. Este o proprietate privată. Dacă primăriile de sector vor să cumpere cât mai multe din aceste monumente istorice, cu atât mai bine. Niciodată nu vor avea vreo opoziție de la Primăria Capitalei, când banii vin de la ei.

Dacă nu o s-o cumpere, clădirea va rămâne monument istoric și va beneficia de toate formele de protecție, chiar dacă este proprietatea cuiva.

Reporter: Dar veți supune la vot solicitarea primarului George Tuță?

Nicușor Dan: Desigur.

Reporter: Luna aceasta?

Nicușor Dan: Când or să fie documentele pregătite de aparatul. (de specialitate al PMB– n.r.)

Casa memorială Dinu Lipatti, situată pe Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 12 din București, a fost scoasă din nou la vânzare, în contextul unui proces de executare silită. Prețul cerut pentru imobil ajunge la 1.192.000 de euro, potrivit anunțurilor recente apărute pe site-urile specializate și în presa de profil.

Construită în 1902, sub îndrumarea arhitectului Petre Antonescu, casa este inclusă în Lista monumentelor istorice, grupa B, și are o valoare simbolică importantă: aici și-a petrecut Dinu Lipatti anii de formare, iar o parte semnificativă a carierei sale s-a desfășurat între aceste ziduri.

În prezent, imobilul se află în procedură de executare silită. Patru dintre cele opt camere sunt scoase la licitație pentru suma de 1.119.000 de euro, în timp ce restul spațiilor aparțin altor coproprietari.

Situația juridică a casei este complexă, cu mai mulți proprietari implicați și cu un istoric al tentativelor eșuate de vânzare. În 2016, de exemplu, imobilul a fost scos la vânzare cu un preț de pornire de aproape două milioane de euro, fără succes.