Românul care realizează decoruri pentru filme de Hollywood, pictor pentru Francis Ford Copolla

Gheorghe Stanciu s-a născut la Buzău și s-a specializat în decoruri cinematografice. Foto: Getty Images

Pictorul Gheorghe Stanciu, membru în cadrul unor echipe care au produs decoruri cinematografice pentru filme celebre precum 'Cold Mountain', 'Modigliani', 'Mirrors', 'Closer to the Moon' sau 'Wednesday', a realizat reproduceri, afișe și portrete pentru regizorul Francis Ford Copolla, care va fi onorat în luna aprilie cu premiul AFI Life Achievement Award, scrie Agerpres.

Gheorghe Stanciu s-a născut la Buzău și s-a specializat în decoruri cinematografice. Cu toate că nu a lucrat la niciun film regizat de Francis Ford Copolla, a pictat la comanda acestuia mai multe reproduceri, afișe ale unor filme și portrete.

'A fost o comandă de fapt, în primă fază am făcut niște reproduceri după Paul Gauguin, apoi am continuat colaborarea de-a lungul mai multor ani cu Francis Ford Copolla. Ulterior, a mai comandat diverse picturi. A regizat un film în România, sunt mai bine de 16 ani de atunci, la acel film ne-am văzut, printr-o recomandare a unui alt regizor de film la care am lucrat. La filmul lui Copolla nu am lucrat, dar dorea pe cineva care să îi realizeze niște lucrări, acela a fost începutul. Erau reproduceri după Gauguin. Ulterior am ținut legătura printr-o persoană de contact care îmi spunea ce dorește, dimensiuni, cel mai probabil pentru niște locații pe care le deținea. Cred că în urmă cu doi, trei ani a fost ultima comandă, i-am mai realizat afișe ale unor filme regizate de el, dar le dorea fără înscrisurile de pe ele, le-am pictat, au mai fost niște portrete de familie, după niște fotografii. Când l-am cunoscut, mi-a dat impresia unui om foarte deschis și jovial. I-am urmărit filmele, cele mai importante, evident 'Nașul' sau 'Apocalypse Now', înainte de a-l cunoaște', a declarat artistul plastic Gheorghe Stanciu.

Head-painter pentru un film al lui Tim Burton

A urmat Universitatea Națională de Arte București, în prezent având un atelier de creație artistică în Capitală. A realizat patina pentru decoruri în cadrul unor echipe care au lucrat pentru filme precum 'Hellraiser: Hellseeker'(2002) regizat de Rick Bota, 'Cold Mountain' (2003), cu Jude Law, Nicole Kidman, Renee Zellweger, Natalie Portman și Philip Seymour Hoffman, în regia lui Anthony Minghella, 'Vacuums' (2003) cu Chevy Chase, regizat de Luke Cresswell, '7 Seconds' (2004) cu Wesley Snipes, în regia lui Simon Fellows, 'Haute Tension' regizat de Alexandre Aja, cu Oana Pellea sau 'Modigliani' (2004) cu Andy Garcia și George Ivașcu.



Pe lista proiectelor la care a fost cooptat pentru producerea decorurilor se mai regăsesc producții precum 'Seed of chucky', 'Pumpkinhead: Ashes to Ashes' (2006) cu Lance Henriksen, 'Mirrors' (2007) cu Kiefer Sutherland, 'Closer to the Moon' regizat de Nae Caranfil, 'Harley and the Davidsons', 'The Sisters Brothers' (2018) cu John C. Reilly și Joaquin Phoenix, 'Washington' (2020), regizat de Roel Reine, 'Around the World in 80 days' (2021), 'Django' (2022) sau 'The Gray House' (2023), în regia lui Roland Jofee.

Expoziție internațională la Buzău

Printre ultimele proiecte la care a participat, având rolul de head-painter, se regăsește un film al celebrului regizor Tim Burton.



'Sunt buzoian, dar m-am mutat la București. De-a lungul anilor am lucrat foarte mult ca pictor de decoruri în cinematografie. În acest domeniu la decoruri nu se fac doar tablouri, învechim clădiri, obiecte. Am început cu pictura din facultate, iar în zona decorurilor am început prin anul 1998, 1999. Sunt cel puțin 25 de ani de activitate, cel mai recent film pentru care am lucrat a fost 'Wednesday', al lui Tim Burton. Am lucrat la acest proiect ca pictor de decoruri, am fost head-painter. Eu am fost o parte din proiect, este o întreagă echipă care lucrează la un astfel de film. Am fost implicat în 'Cold Mountain', am făcut parte la acel moment dintr-o echipă foarte mare. Când spun decor, vă dau exemplu, este nevoie în film de o stradă de epocă dintr-o anume parte lumii. Decorul acela se construiește din materiale ușoare, apoi noi îl pictăm pentru a părea vechi, contemporan cu perioada respectivă și atunci intervine cineva cu experiența necesară', a mai precizat Gheorghe Stanciu.

Francis Ford Coppola va fi cel de-al 50-lea câștigător al premiului Life Achievement Award

În perioada 28 ianuarie-28 februarie 2025, Muzeul Județean Buzău a organizat expoziția internațională de grup 'Despre portrete #2', ce a reunit lucrări ale unor artiști din Statele Unite ale Americii, Republica Macedonia de Nord, Germania, Vietnam, Ucraina, România fiind reprezentată, alături de alți artiști, și de Gheorghe Stanciu.



'Gheorghe Stanciu a făcut parte din echipa internațională ale cărei lucrări au fost expuse la Muzeul Județean Buzău. În martie 2025 când am programat și deschis expoziția dedicată lui Gheorghe Munteanu Murgoci, Gheorghe Stanciu a fost cel care a realizat și a donat muzeului un portret al savantului român', a declarat directorul Muzeului Județean Buzău, Daniel Costache.

De-a lungul timpului, pictorul român a participat cu picturi la expoziții din țară și străinătate, inclusiv la Pintea ArtGallery din Viena - Austria, în anul 2014.

Consiliul de administrație al American Film Institute (AFI) a anunțat că Francis Ford Coppola va fi cel de-al 50-lea câștigător al premiului Life Achievement Award, pentru întrega sa carieră în film. Premiul va fi acordat lui Coppola în cadrul unei gale la Dolby Theatre din Los Angeles, în data de 26 aprilie 2025.

Regizorul american a realizat în România filmul 'Youth Without Youth' (2007), o dramă cu actorii Tim Roth, Marcel Iureș, Mircea Albulescu, Florin Piersic Jr., Adrian Pintea, după nuvela lui Mircea Eliade.

'Coppola a făcut un film despre Dracula, dar a și filmat în România 'Tinerețe fără tinerețe' după Mircea Eliade. A primit Oscar pentru 'Nașul', 'Apocalypse now' a primit premiul Cesar și un premiu Palme d'Or onorific. 'Cotton Club' este poate cel mai spectaculos film din punct de vedere estetic, și ca peliculă politică amintesc 'The Conversation', cu regretatul Gene Hackman. Francis Ford Coppola este foarte atent la detalii și decoruri, dar și la muzica pe care o compune uneori, talent moștenit de la tatăl lui', a transmis criticul român de film Irina Margreta Nistor.