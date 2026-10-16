Samy Briss se întoarce, simbolic, în România. 72 de lucrări ale artistului născut la Iași sunt expuse la București

Pictură de Samy Briss (S) și artistul (D). Colaj foto: Captură Antena 3 CNN

Samy Briss, pictorul și gravorul născut la Iași, revine simbolic în România prin expoziția „Întoarcere”, care reunește 72 de lucrări, la București. Plecat din țară în anul 1957, artistul își spune povestea prin artă, într-un proiect care aduce creațiile sale, în premieră, într-un spațiu „corporate” și readuce în prim-plan rădăcinile, memoria și libertatea de a crea.

„Îmi aduc aminte că mama mea avea un atelier la Iași, la etaj, în care erau 6 sau 7 fete. Stăteau și, mama mea, eu aveam 3 sau 4 ani, mă punea pe masă. Era o masă de 6 metri sau mai mult. Mă punea pe masă și eu ori zgâriam cu creta, ori nu știu ce făceam. Așa că viața mea era scrisă deja”, a mărturisit el.

Samy Briss revine simbolic acasă prin expoziția „Întoarcere”. Cele 72 de lucrări aduc arta în premieră într-un spațiu „corporate” și spun povestea unei vieți marcate de exil, memorie și libertate de creație.

„Este pentru noi o confirmare a misiunii pe care și-a asumat-o fundația, aceea de a aduce arta în spațiile în care oamenii petrec mai mult timp decât acasă. Chiar ne-am bucurat să avem privilegiul de a-l găzdui pe maestrul Samy Briss”, a spus Mihaela Nicola, fondatorul Fundației pentru Artă, Natură și Societate.

Plecarea din România nu a șters legătura artistului cu locurile natale. Stabilit mai întâi în Israel, apoi în Franța, artistul și-a construit o carieră internațională, păstrând în creațiile sale amprenta propriilor rădăcini.

„Am fost sedusă de lumina profundă din ochii lui, este o persoană care a suferit în viaţă, cănd a fost copil, apoi şi când a fost mai în vârstă, dar a transformat asta în ceva frumos, plin de culoare”, a spus Miriam Briss, soția sa.

Curiozitatea și dorința de a experimenta l-au făcut pe Samy să depășească limitele tehnicilor pe care le stăpânea deja.

„Faptul că nu era o pensulă care merge pe pânză, era mâna mea care făcea sculptura. Și am zis: «De ce nu?» Și atunci am făcut, nu foarte multe, dar am făcut câteva sculpturi”, a mai spus Samy Briss.

La București, expoziția reunește picturi, gravuri, sculpturi și desene, alături de documente de arhivă, inclusiv lucrări cenzurate în perioada comunistă.

„Samy nu și-a uitat niciodată originea. El este unul dintre puținii artiști a căror personalitate s-a format după geografia celor trei țări: România, Israel și Franța. S-a format prin neuitare, prin memorie colectivă și prin identitatea personală”, a spus Adina Rențea, cordonatorul proiectului.

Expoziția „Întoarcere” poate fi vizitată pe strada Praga numărul 3 din București, de luni până vineri, între orele 16:30 și 18:30, pe bază de programare.