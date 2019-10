Tamara Buciuceanu a murit. Ce omagiu a primit actrița cu ceva timp înainte de a muri

Tamara Buciuceanu a murit. Marea actriță Tamara Buciuceanu a murit la 90 de ani.

Tamara Buciuceanu a murit. La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, consilierii generali au adoptat, în martie 2018, in unanimitate, un proiect care prevede conferirea titlului de cetatean de onoare al Capitalei actritei Tamara Buciuceanu Botez.

Tamara Buciuceanu a murit Primarul General, Gabriela Firea: "Am propus consiliului general acordarea titlului de cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti, in anul in care aniversam 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, actritei Tamara Buciuceanu Botez, care este nascuta dincolo de Prut. Acest titlu reprezinta un gest de respect si de recunostinta pentru o adevarata legenda a scenei romanesti".

Tamara Buciuceanu a murit Nascuta la data de 10 august 1929, la Tighina, Republica Moldova, Tamara Buciuceanu Botez este reprezentanta a generatiei de aur a teatrului romanesc, o Doamna a comediei romanesti, fiind una dintre figurile legendare ale teatrului de comedie. A jucat in peste 25 de filme, dar si pe scenele marilor teatre ale Capitalei: Giulesti, Bulandra, National, Teatrul de Comedie etc.