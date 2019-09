Cum a rămas pe drumuri un om de afaceri din Iași: "M-am internat cu o simplă bătătură la picior. Mi-au fost amputate ambele picioare!"

foto: BZI.ro

Gigel Afrasine a fost un barbat de afaceri. A lucrat ca analist programator, iar mai apoi si-a deschis propriul business, inainte de a fi lovit de necazurile care aveau sa-l lase invalid. Din barbatul puternic, stalpul casei s-a daramat iremediabil. A ajutat pe toti apropiatii fara a astepta nimic in schimb.

Cand i-a venit insa randul sa ceara ajutor, i-au intors spatele cu totii. In urma cu un an, Gigel s-a prezentat la spital cu o batatura la picior, o batatura de care nu mai putea sa scape. Stiindu-se bolnav de diabet, s-a grabit sa anunte medicii de ceea ce i se intampla. Nu avea de unde sti insa ca va intra in spital cu ambele picioare si ca v-a iesi doar cu unul.

"M-am internat in spital cu o batatura la picior. Am stat in spital trei luni si o saptamana, timp in care am suferit cinci operatii si asta fiindca batatura s-a extins la degete, iar medicii nu au mai avut ce sa rezolve.

Eu fiind bolnav si de diabet si de arterita, acest fapt a influentat evolutia galopanta a problemei cu care m-am prezentat initial. Mi-au amputat atunci primul picior. Vara aceasta, din cauza altor complicatii cauzate de bolile de care sufar, mi-a fost amputat si cel de-al doilea. Locuiesc in acest moment cu chirie intr-o casa in Galata. Singurul ajutor pe care il primesc este de la prietenul meu Catalin, care a fost langa mine neconditionat si m-a ajutat sa ma ridic moral si ma ajuta si din punct de vedere financiar. Mie imi este extrem de greu sa ma descurc singur in casa, imi este greu sa ma deplasez. Mai am o verisoara cu suflet mare care vine sa ma mai ajute cu curatenia si mancarea. In afara de cei doi, nu mai am pe nimeni. Soarta e soarta, ce e scris, in frunte ti-e pus, asa cum spune si o vorba romaneasca", spune Gigel.



