Cum ajung banii europeni, care ar trebui să protejeze inclusiv agricultura din România, să "sponsorizeze" afacerile şeicilor din Golf

Zeci de milioane de euro, bani europeni care ar trebui să protejeze agricultura românească, pleacă direct spre Emiratele Arabe Unite. Firme conduse de membri ai familiei regale beneficiază indirect de fonduri europene pentru a cultiva produse destinate statelor din Golf, dezvăluie o investigație. Acum la Parlamentul european se caută o soluție prin care banii să nu mai părăsească continentul și se ia în calcul un plafon de subvenții pentru fermieri. Măsura însă ar urma să afecteze grav și agricultorii români.

Politica Agricolă Comună, pilonul care asigură hrana Europei, a devenit în ultimii ani o sursă de profit pentru miliardari din afara blocului comunitar.

O anchetă DeSmog dezvăluie cum peste 71 de milioane de euro au plecat de la Bruxelles către afaceri controlate de familia regală din Emiratele Arabe Unite. Acești bani au subvenționat, în ultimii șase ani, terenuri din Italia, Spania și din România. Beneficiarul principal este familia Al Nahyan, una dintre cele mai bogate din lume, care administrează afaceri agricole în România încă din 2018.

"Subvențiile europene se acordă după o regulă simplă: cei care au cea mai mare suprafață cultivată primesc și cei mai mulți bani. Așa se face că ferma de la Insula Mare a Brăilei, cu o suprafață de peste 57.000 de hectare, a încasat într-un singur an mai bine de 10.000.000 euro europeni. Ferma, însă, nu este deținută de un român, ci de familia regală din Emiratele Arabe Unite", transmite Georgiana Iuzic, reporter Antena 3 CNN.

Suma primită de ferma de la Brăila depășește de 1.600 de ori subvenția unei ferme medii din Uniune. Exportul banilor europeni a început în 2018, când fondul Al Dahra a preluat exploatația pentru 345 de milioane de dolari de la un afacerist român. Dar harta proprietății străine în România este mult mai vastă.

Subvenţiile, plafonate la 100.000 de euro pe an?

Parlamentul European caută acum soluții pentru ca fondurile să rămână pe continent. Se propune plafonarea subvențiilor la 100.000 de euro pe an, o măsură care aduce nemulțumiri în rândul fermierilor.

"Pentru România ar fi un pas înapoi, pentru că în ultimii, în ultimele două exerciții 2007, 2014, 2014-2020, iată, suntem acum în al 3-lea acest lucru nu s-a întâmplat. Au fost încurajate fermele să crească, să se modernizeze. Avem aceste tipuri de ferme mai mari care produc valoarea adăugată, care sunt unii dintre cei mai importanți angajatori din mediul rural din România", a afirmat Alina Creţu, director executiv FAPPR.

"Și prin această plafonare nu se va putea preveni exportul de subvenție din Uniunea Europeană. Alocarea de resurse financiare pentru fermierii mici și mijlocii reprezintă o necesitate. Și de aceea este abordarea aceasta în Parlamentul European de a se aloca minim 10% din sumele PC către fermierii mici și mijlocii", a spus Daniel Buda, europarlamentar.

Viitorul buget al Uniunii a stârnit multe nemulțumiri. Bruxelles-ul pregătește o reformă radicală care să comaseze toate fondurile într-un singur plan național.