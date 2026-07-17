Cum arată şi cum funcţionează "insulele de calmare a traficului" care vor fi instalate pe drumurile din ţară. Pot "citi" viteza maşinii

"Insulele de calmare a traficului" instalate în România. Sursa foto: CNAIR

Autorităţile au anunţat că 145 de insule de calmare a traficului vor fi instalate pe mai multe drumuri din România. Aceste sisteme vor fi montate în zone identificate în urma analizelor de siguranță rutieră şi sunt alcătuite dintr-un covor roşu de asfalt şi un afişaj electronic, prin care va fi redată viteza maşinii şi dacă este sau nu adaptată traficului. Sistemele sunt alimentate cu energie verde, prin panouri fotovoltaice, a transmis CNAIR.

Instituţia a mai precizat că o parte din aceste insule de calmare a traficului au fost instalate deja, iar lucrările continuă.

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"Ține emoticonul pe verde.

Siguranța începe cu o alegere simplă: redu viteza la intrarea în localitate. În cadrul unui proiect finanțat prin PNRR, pentru creșterea siguranței rutiere, vor fi montate, la nivel național, 145 de insule de calmare a traficului, dintre care 18 pe raza DRDP Craiova. O mare parte dintre acestea sunt deja instalate, iar lucrările continuă până la finalizarea tuturor amplasamentelor.

Locațiile nu au fost alese întâmplător. Aceste sisteme sunt amplasate în zone identificate în urma analizelor de siguranță rutieră, acolo unde, de-a lungul timpului, s-au produs accidente sau unde există un risc ridicat pentru participanții la trafic", a punctat CNAIR.

Autorităţile au explicat şi cum funcţionea sistemul:

"Covorul roșu și afișajul electronic îi avertizează pe conducătorii auto că intră într-o zonă în care este necesară reducerea vitezei. În localități circulă pietoni, bicicliști, căruțe, motocultoare, utilaje agricole și alte vehicule lente, iar atenția trebuie să fie maximă.

Afișajul indică viteza de deplasare și o semnalizează vizual: verde înseamnă că viteza este adaptată, iar ? roșu atrage atenția că aceasta este prea mare pentru zona în care vă aflați. Pe timpul nopții, zona este iluminată cu corpuri de iluminat LED, pentru o vizibilitate sporită și o atenționare eficientă a șoferilor.

Sistemele sunt alimentate cu energie verde, prin panouri fotovoltaice, ceea ce le permite să funcționeze cu un consum redus de energie și fără a fi racordate la rețeaua electrică.

Ține emoticonul pe verde... Pe roșu s-ar putea să-l observe și alții".