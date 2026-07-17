INS: România a produs mai puţină energie în 2026, faţă de anul trecut, dar au crescut producţiile din sistemele eoliene şi fotovoltaice

1 minut de citit Publicat la 10:01 17 Iul 2026 Modificat la 10:01 17 Iul 2026

Într-un top al ţărilor care consumă "electricitate verde", România se află la mijlocul clasamentului, cu o pondere de 47,6%. sursa foto: Getty

Producţia de energie a României a scăzut cu 2,9%, în primele cinci luni ale acestui an, comparativ cu intervalul similar din 2025, în timp ce consumul final de energie electrică s-a diminuat cu 3,4%, arată datele publicate, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS) şi preluate de Agerpres. Totuşi, producţia din centralele electrice eoliene, în primele cinci luni ale anului, a crescut, la fel şi cea din instalaţii fotovoltaice.

Conform statisticii oficiale, în perioada 1 ianuarie - 31 mai 2026, resursele de energie primară au scăzut cu 4,5%, iar cele de energie electrică au crescut cu 1,4%, faţă de perioada similară din anul anterior.

Principalele resurse de energie primară, în perioada menţionată, au totalizat 12,927 milioane tone echivalent petrol (tep), în scădere cu 609.500 tep faţă de perioada 1 ianuarie - 31 mai 2025.

Producţia internă a însumat 6,704 milioane tep, în scădere cu 202.800 tep (-2,9%), în comparaţie cu intervalul similar din 2025, iar importul a fost de 6,222 milioane tep, în scădere cu 406.700 mii tep (-6,1%).

În această perioadă, resursele de energie electrică s-au situat la 29,207 miliarde kWh, în creştere cu 389,5 milioane kWh, de la un an la altul.

Potrivit sursei citate, producţia din termocentrale a fost de 6,683 miliarde kWh, în scădere cu 310,3 milioane kWh (-4,4%), în timp ce producţia din hidrocentrale s-a ridicat la la 6,376 miliarde kWh (+23,2%), iar cea din centralele nuclearo-electrice la 4,037 miliarde kWh (-12,3%).

A crescut producţia din eoliene şi fotovoltaice

Producţia din centralele electrice eoliene, în primele cinci luni ale anului, a fost de 3,018 miliarde kWh, în creştere cu 402,2 milioane kWh faţă de aceeaşi perioadă din 2025, iar energia solară produsă în instalaţii fotovoltaice a însumat 2,212 miliarde kWh, în creştere cu 584,3 milioane kWh.

Consumul final de energie electrică, în perioada specificată, a fost de 20,208 miliarde kWh, cu 3,4% mai mic faţă de perioada similară de anul trecut, consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 0,8%, iluminatul public a scăzut cu 5,2%, timp în care consumul populaţiei a scăzut cu 11,3%.

Datele INS relevă faptul ca, raportat la perioada de referinţă, exportul de energie electrică a fost de 6,473 miliarde kWh, în creştere cu 749,9 milioane kWh.

Totodată, consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a înregistrat 2,524 miliarde kWh, mai mult cu 351,6 milioane kWh.