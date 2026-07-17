CM 2026: Viitorii campioni mondiali vor primi, în premieră, inele din partea FIFA, la fel ca în NBA. Finala Spania-Argentina e duminică

Președintele FIFA, Gianni Infantino. Foto: Getty Images

Pentru prima dată în istorie, FIFA a decis să recompenseze jucătorii care vor câştiga Cupa Mondială 2026 cu câte un inel, în acelaşi mod cum se face în sporturile americane, cum ar fi NBA, notează Agerpres. Finala Spania-Argentina se joacă duminică, 19 iulie, de la ora 22.00, în direct la Antena 1 şi pe Antena PLAY.

Argentina, deţinătoarea trofeului, şi Spania, campioana europeană en titre, se vor înfrunta duminică pentru cel mai preţios trofeu din fotbalul mondial.

"Duminică, 19 iulie, campionii Cupei Mondiale FIFA 2026 vor fi încoronaţi pe New York/New Jersey Stadium. Pe lângă trofeul emblematic şi prestigioasele medalii de aur, echipei câştigătoare i se va acorda un nou simbol al triumfului. Într-o premieră memorabilă pentru o competiţie FIFA, câştigătorii turneului vor primi şi inele de campion personalizate, aducând una dintre cele mai recunoscute tradiţii sportive americane în lumea sportului global", a precizat FIFA într-un comunicat.

Fiecare inel va face parte dintr-o ediţie strict limitată de doar 2.026 de piese numerotate individual, un omagiu direct adus turneului în sine. Dintre acestea, 30 vor fi oferite echipei victorioase, în timp ce 1.996 vor fi puse la dispoziţia fanilor din întreaga lume ca "Produs Oficial Licenţiat", permiţând suporterilor să deţină o piesă unică din istoria Cupei Mondiale 2026.

O parte a inelului prezintă trofeul Cupei Mondiale FIFA, în timp ce cealaltă va fi personalizată pentru a reflecta identitatea echipei câştigătoare. Fiecare inel va fi numerotat individual, personalizat şi livrat cu propriul certificat de autenticitate, subliniază forul fotbalistic mondial.

Imediat după finală, căpitanul şi antrenorul principal al echipei câştigătoare vor primi inele temporare pentru a sărbători ocazia. Fiecare dintre cele 30 de inele rezervate câştigătorilor va fi apoi personalizate înainte de a fi înmânate oficial la o dată ulterioară, conform FIFA.