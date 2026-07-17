O persoană a murit, iar alte trei au fost rănite într-un accident rutier pe A2, în drumul spre mare. S-a format o coadă de 3 km

S-a format o coadă de 3 km pe A2, după un accident rutier. Sursa foto: Arhiva Antena 3 CNN

Poliţia Română a anunţat că, vineri dimineaţă, s-a produs un accident rutier grav pe A2, pe sensul București - Constanța, la kilometrul 67, în zona localității Lehliu-Gară, în care au fost implicate două maşini. În urma impactului, o persoană a murit, iar alte trei au fost rănite. În zonă s-a format coloană de autovehicule de aproximativ 3 kilometri.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe autostrada A 2 București - Constanța, la kilometrul 67, în zona localității Lehliu-Gară, județul Călărași, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate 2 autoturisme, dintre care unul s-a răsturnat în afara carosabilului.

În urma impactului au rezultat 4 victime, dintre care una nu a răspuns manevrelor de resuscitare, declarându-se decesul. Nu sunt impuse restricții de trafic, circulându-se pe ambele benzi, însă în zonă s-a format coloană de autovehicule de aproximativ 3 kilometri pe sensul de mers București - Constanța, au transmis autorităţile.

Ce recomandă poliţiştii: "Pentru prevenirea accidentelor rutiere, recomandăm conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului, fără a depăși limitele legale, să păstreze în mers o distanță de siguranță în mers, să se asigure temeinic înainte de schimbarea direcției, să nu efectueze depășiri periculoase sau alte manevre riscante și să adopte o conduită preventivă, cu atenție și respectarea tuturor regulilor de circulație".