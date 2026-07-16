O lume întregă îl iubește pe frățiorul lui Yamal: Keyne are 3 ani și a cucerit internetul ca „superfanul Spaniei” la Cupa Mondială 2026

Lamine Yamal arată spre frațiorul lui, Kayne, care îl susține din tribune la meciul Spania-Belgia de la Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Getty Images

În timp ce Lamine Yamal continuă să uimească pe teren, un alt membru al familiei sale a devenit vedetă în timpul Cupei Mondiale din 2026. Este vorba despre Keyne, frățiorul vitreg al starului Barcelonei, care la doar trei ani a cucerit rețelele sociale cu dansurile, grimasele și reacțiile sale spontane din tribune.

Presa internațională l-a numit deja „cel mai simpatic fan al Spaniei”, iar imaginile cu el dansând, făcând cu mâna camerelor de filmat, trimițând pupici sau strigând „Vamos!” au devenit virale, potrivit The Guardian. În timpul meciurilor Spaniei, camerele TV îl caută aproape la fel de des ca pe Lamine Yamal, iar fiecare apariție a sa stârnește mii de reacții pe internet.

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Lamine Yamal tocmai a împlinit 19 ani, iar frățiorul lui, Keyne, are trei ani

Keyne s-a născut în septembrie 2022, fiind fiul mamei lui Lamine, Sheila Ebana, dintr-o relație ulterioară.

Când s-a născut Keyne, Lamine (n.r. care a împlinit 19 ani pe 13 iulie 2026) avea deja 15 ani și făcea primii pași spre fotbalul mare, iar astăzi spune că relația lor este atât de apropiată încât îl simte pe frățiorul lui „ca pe un fiu”.

Legătura dintre cei doi este evidentă la fiecare turneu. După meciuri, Keyne aleargă aproape întotdeauna pe teren pentru a-și îmbrățișa fratele mai mare, iar imaginile au devenit unele dintre cele mai distribuite momente ale Cupei Mondiale.

După semifinala câștigată de Spania cu Franța, copilul a fugit direct în brațele lui Lamine, într-o scenă care a emoționat milioane de fani.

Keyne a ajuns celebru și pe rețelele sociale

Nu este însă prima dată când Keyne atrage atenția. El a fost prezent și la triumful Spaniei de la EURO 2024, a apărut alături de Lamine la gala Balonului de Aur și este o prezență constantă în filmulețele publicate de fotbalist pe TikTok și Instagram. Dansurile sale, glumele și felul în care încearcă să-l imite pe fratele său au făcut ca mulți suporteri să-l considere deja o mică celebritate.

Înaintea semifinalei Cupei Mondiale, Lamine a povestit chiar că își promisese să-i tundă părul lui Keyne, un detaliu care a stârnit zâmbete și care arată cât de apropiată este relația dintre ei.

Familia lui Lamine Yamal a fost adesea în centrul atenției. Fotbalistul s-a născut în 2007. Mama sa este Sheila Ebana, originară din Guineea Ecuatorială, și tatăl său este Mounir Nasraoui, de origine marocană.

Părinții s-au despărțit când Lamine avea doar trei ani, însă ambii au rămas implicați în viața lui. Starul Barcelonei mai are și o surioară vitregă, pe nume Baraa.

Succesul lui Keyne nu se datorează vreunei strategii de imagine, ci spontaneității sale. Fie că dansează în tribune, face fețe amuzante către camerele TV sau îl așteaptă pe Lamine la finalul meciurilor pentru o îmbrățișare, copilul a devenit unul dintre cele mai îndrăgite personaje ale turneului. Pentru mulți suporteri, el este „mascota neoficială” a naționalei Spaniei.