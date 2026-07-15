Val de Coduri Galbene de furtuni și caniculă în toată țara. ANM a anunțat 37 de grade și nopți tropicale. Hărți cu zonele vizate

2 minute de citit Publicat la 10:29 15 Iul 2026 Modificat la 10:37 15 Iul 2026

Val de Coduri Galbene de furtuni și caniculă în toată țara FOTO: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică și mai multe atenționări Cod Galben de ploi în averse, caniculă și disconfort termic accentuat, caracterizat, între altele de nopți tropicale și instabilitate atmosferică, valabile în perioada 15–18 iulie.

Caniculă și nopți tropicale în perioada 15 - 18 iulie

Potrivit meteorologilor, în intervalul 15 iulie, ora 12:00 - 18 iulie, ora 22:00, valul de căldură se va extinde și se va intensifica treptat, afectând regiunile vestice, sudice, sud-estice și, pe alocuri, centrul țării. Disconfortul termic va deveni accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități.

Canicula va fi prezentă joi și vineri în Crișana, Banat și vestul Olteniei, urmând ca sâmbătă să se extindă și în restul zonei de câmpie a Olteniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei. În aceste regiuni, temperaturile maxime vor ajunge la 35–37 de grade Celsius.

De asemenea, în vestul și sudul țării sunt anunțate nopți tropicale, cu temperaturi minime cuprinse, în general, între 20 și 21 de grade Celsius.

Cod Galben de instabilitate atmosferică, miercuri

În paralel, ANM a emis un Cod Galben de instabilitate atmosferică, valabil miercuri, 15 iulie, între orele 12:00 și 23:00, pentru zona montană, Maramureș, nord-estul Olteniei, nordul Munteniei și sud-vestul Transilvaniei. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50–70 km/h, iar izolat vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1–3 cm). În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor ajunge la 15–25 l/mp, iar izolat pot depăși 30–40 l/mp. Fenomene specifice instabilității atmosferice se vor semnala local și în restul țării.

Cod Galben de instabilitate atmosferică și joi

O nouă atenționare Cod Galben pentru instabilitate atmosferică va intra în vigoare joi, 16 iulie, între orele 12:00 și 22:00, vizând cea mai mare parte a zonei montane, Maramureșul, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, precum și vestul și nordul Munteniei. Se vor înregistra averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50–70 km/h, iar izolat vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor fi de 15–25 l/mp, cu acumulări locale de peste 30–40 l/mp.

Cod Galben de caniculă în vestul țării

Totodată, pentru județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, ANM a emis un Cod Galben de caniculă și disconfort termic ridicat, valabil în intervalul 16 iulie, ora 12:00 – 17 iulie, ora 10:00. În aceste județe, temperaturile maxime vor atinge 34–36 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 20 și 22 de grade Celsius, caracterizând o noapte tropicală. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.