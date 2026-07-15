Avertizare meteo imediată ANM: Cod portocaliu și cod galben de furtuni cu averse torențiale și grindină. Lista localităților vizate

1 minut de citit Publicat la 16:35 15 Iul 2026 Modificat la 16:50 15 Iul 2026

Nori de furtună cu fulgere pe cer. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri după-amiază, avertizări nowcasting Cod portocaliu și Cod galben de vreme severă, pentru localități din mai multe județe.

UPDATE: ANM a emis noi avertizări Cod galben pentru județele Bacău, Vrancea, Cluj și Bistrița-Năsăud.

În intervalul 16:50 – 17:50, sunt vizate localitățile Onești, Căiuți, Ștefan cel Mare, Coțofănești și Buciumi din județul Bacău, precum și Gugești, Dumitrești, Sihlea, Slobozia Bradului, Vizantea-Livezi, Câmpuri, Dumbrăveni, Răcoasa, Popești, Gura Caliței, Tâmboești, Urechești, Bordești și Obrejița din județul Vrancea.

Meteorologii anunță averse ce vor acumula 15–25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 40–55 km/h și grindină cu diametrul de 1–2 centimetri.

Totodată, o altă avertizare Cod galben, valabilă între 16:35 și 17:30, a fost emisă pentru mai multe localități din județele Cluj și Bistrița-Năsăud.

În județul Cluj sunt vizate municipiul Gherla, orașul Dej și localitățile Cășeiu, Iclod, Mica, Mintiu Gherlii, Unguraș, Cuzdrioara, Fizeșu Gherlii, Câțcău, Țaga, Vad, Sânmărtin, Bobâlna, Panticeu, Cornești, Dăbâca, Recea-Cristur, Aluniș și Jichișu de Jos.

În județul Bistrița-Năsăud, avertizarea vizează Beclean, Lechința, Nimigea, Șintereag, Chiochiș, Braniștea, Petru Rareș, Uriu, Șieu-Măgheruș, Nușeni, Matei, Șieu-Odorhei, Chiuza și Ciceu-Mihăiești.

Și în aceste zone sunt prognozate averse torențiale de 15–25 l/mp, descărcări electrice, rafale de vânt de 40–60 km/hși, izolat, grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de 1–2 centimetri.

Știrea inițială: O alertă Cod Portocaliu este valabilă între orele 16:21 și 17:00, pentru mai multe localități din județul Alba.

Avertizarea vizează localitățile Bistra, Roșia Montană, Lupșa, Bucium, Mogoș și Întregalde, unde sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de aproximativ 1–2 centimetri, precum și intensificări ale fenomenelor specifice instabilității atmosferice.

Potrivit meteorologilor, cantitățile de apă vor ajunge la 20–30 l/mp, iar în zona aflată sub avertizare s-au acumulat deja, în ultima oră, 20–25 l/mp, ceea ce poate favoriza acumulările rapide de apă și scurgerile pe versanți.

ANM recomandă populației să evite deplasările în timpul manifestării fenomenelor periculoase, să se adăpostească în spații sigure și să evite staționarea în apropierea copacilor, stâlpilor de electricitate sau a altor obiecte care pot fi doborâte de vremea severă.

Avertizările nowcasting sunt emise pentru fenomene meteorologice periculoase cu evoluție rapidă și sunt actualizate în funcție de evoluția acestora.