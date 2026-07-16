The Telegraph: Jucătorii Argentinei au folosit 31 de "trucuri murdare" în meciul cu Anglia de la CM 2026. "Maeştrii artelor întunecate"

Meciul Anglia-Argentina, 1-2, din semifinalele CM 2026. Sursa foto: Hepta

Jurnaliştii sportivi britanici de la "The Telegraph" au revăzut meciul Anglia-Argentina, 1-2, din semifinalele CM 2026, şi îi acuză pe jucătorii sud-americani că au folosit 31 de "trucuri murdare" în partida de miercuri seară. "Maeștrii sud-americani ai artelor întunecate și-au confirmat reputația în semifinala Cupei Mondiale", au scris ziariştii care, evident, au susţinut naţionala Angliei.

De la intrări întârziate și dueluri departe de minge până la încercările de a obține eliminarea lui Harry Kane, Argentina a recurs la tot felul de trucuri murdare, confirmându-și reputația de maestră a jocului nesportiv, notează sursa amintită.

Iată care sunt cele 31 de "trucuri murdare" acuzate de jurnaliştii de la The Telegraph: