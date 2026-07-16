The Telegraph: Jucătorii Argentinei au folosit 31 de "trucuri murdare" în meciul cu Anglia de la CM 2026. "Maeştrii artelor întunecate"

Jurnaliştii sportivi britanici de la "The Telegraph" au revăzut meciul Anglia-Argentina, 1-2, din semifinalele CM 2026, şi îi acuză pe jucătorii sud-americani că au folosit 31 de "trucuri murdare" în partida de miercuri seară. "Maeștrii sud-americani ai artelor întunecate și-au confirmat reputația în semifinala Cupei Mondiale", au scris ziariştii care, evident, au susţinut naţionala Angliei.
De la intrări întârziate și dueluri departe de minge până la încercările de a obține eliminarea lui Harry Kane, Argentina a recurs la tot felul de trucuri murdare, confirmându-și reputația de maestră a jocului nesportiv, notează sursa amintită.
Iată care sunt cele 31 de "trucuri murdare" acuzate de jurnaliştii de la The Telegraph:
- Minutul 1: Intensitatea extremă a jocului se manifestă încă din primul minut, când Alexis MacAllister intră dur la Elliot Anderson, după ce l-a presat la doar 19 secunde de la începerea semifinalei.
- Mintul 2: Spiritele se încing după ce Leandro Paredes îl împinge inutil din spate pe Jude Bellingham, determinându-l pe jucătorul lui Real Madrid să riposteze verbal, moment în care coechipieri din ambele tabere intervin între cei doi.
- Minutul 3: Strategia Argentinei de a nu lăsa Anglia să-și construiască jocul devine evidentă atunci când, la doar câteva secunde după reluarea partidei, Enzo Fernández intră imprudent asupra lui Anderson, lovindu-l cu antebrațul în ceafă.
- Minutul 6: Noua achiziție de 166 de milioane de lire sterline a lui Manchester City se află din nou în centrul acțiunii, după ce Giuliano Simeone, fiul antrenorului lui Atlético Madrid, Diego, îl lovește pe Anderson în călcâi.
- Minutul 11: Jucătorii englezi încep să riposteze după ce Fernández nu este sancționat pentru un nou fault asupra lui Anderson; în timp ce jocul continuă, cei doi se luptă la sol încercând să se ridice.
- Tot în min. 11: Morgan Rogers încearcă să revină în apărare în timp ce Argentina pasează rapid pe tranziție, iar mijlocașul celor de la Aston Villa este faultat intenționat.
- Minutul 13: După ce arbitrul asistent semnalizează o poziție de ofsaid în care se afla Simeone, Jordan Pickford intră cu forță în el în încercarea de a recupera mingea, iar mijlocașul lui Atletico Madrid ripostează printr-o mișcare bruscă a piciorului spre acesta.
- Minutul 15: Leandro Paredes câștigă un duel prin alunecare în fața lui Bellingham; acesta resimte din plin impactul și rămâne la pământ, fiind apostrofat de argentinian.
- Minutul 16: Anthony Gordon scapă pe contraatac și este doborât imediat de Simeone, care îi aplică o palmă ușoară și condescendentă pe creștetul capului în timp ce se întoarce să se apere la lovitura liberă rezultată.
- Minutul 24: Arbitrul Ismail Elfath îl avertizează pe Simeone, în timpul unei lovituri de colț, să nu-l blocheze pe Pickford, dar acesta o face totuși. Elfath fluieră finalul meciului imediat după executarea loviturii de colț.
- Minutul 28: MacAllister intră imprudent asupra lui Reece James, dar arbitrul nu acordă lovitură liberă. Frustrarea a ajuns acum și la marginea terenului, Tuchel pierzându-și cumpătul.
- Minutul 31: Fernández se plasează în fruntea unui grup de trei jucători care încearcă să-l oprească prin fault pe Bellingham, aflat în plină cursă, după ce mijlocașul englez trecuse deja de Simeone.
- Minutul 33: Marc Guéhi se interpune în fața lui Simeone și, în duelul pentru minge, extrema intră cu capul înainte, încercând totodată să comită un fault.
- Minutul 34: Fundașul dreapta al Argentinei, Nahuel Molina, intră și el în acțiune, lovindu-l pe Bellingham din spate.
- Minutul 36: Lionel Messi trece cu ușurință de Kane și Gordon, înainte de a fi lovit în plin de Anderson, fază care, surprinzător, îi aduce acestuia primul cartonaș galben al meciului. În timp ce cade, Messi îi aplică o lovitură scurtă lui Spence.
- Minutul 37: Jucătorii Argentinei protestează, declanșând o dispută aprinsă în mijlocul terenului. Kane își acoperă gura în timp ce îi vorbește arbitrului chiar când acesta îi acordă cartonașul galben lui Anderson, moment în care MacAllister și Paredes insistă vehement ca adversarul să fie eliminat. Un jucător nu poate fi eliminat pentru că își acoperă gura în timp ce vorbește cu arbitrul, ci doar dacă adoptă un ton conflictual față de un adversar.
- Minutul 41: Rogers evadează pe contraatac, dar Lisandro Martínez îl trage înapoi, iar Elfath decide în cele din urmă să-l avertizeze pe jucătorul argentinian.
- Minutul 45+1: În timp ce James încearcă să execute rapid o aruncare de la margine cu o minge nouă, cineva de pe banca Argentinei aruncă mingea veche înapoi pe teren pentru a-l încetini.
- Minutul: 45+2 min.: Paredes îl lovește cu piciorul ridicat pe Anderson, chiar spre finalul primei reprize.
- Pauză: Messi și Fernández îl înconjoară pe arbitru pentru a-i reproșa diverse lucruri, în timp ce acesta fluieră finalul primei reprize. Messi continuă discuția în timp ce amândoi se îndreaptă spre tunelul de acces.
- Minutul 48: Bellingham îl blochează pe Messi lângă linia de fund și, în timp ce amândoi ies în afara terenului, Messi îl îndepărtează brusc pe mijlocașul englez, aruncându-l într-un banner.
- Minutul 51: Deși nu a fost foarte implicat în joc până acum, jucătorul Argentinei cu cele mai mari șanse de a primi un cartonaș galben îl și încasează. Cristian Romero este sancționat după ce l-a trântit la pământ pe Bellingham, cuprinzându-l cu ambele brațe pentru a opri un contraatac.
- Minutul 53: Simeone dă cu mâna spre spate şi-l lovește pe Spence în față. Fără cartonaș galben.
- Minutul 58: În timp ce Pickford încearcă să rețină mingea, Romero rămâne în picioare în loc să se ferească, iar portarul lui Everton se prăbușește peste el.
- Minutul 73: Golul Angliei taie din avântul Argentinei, însă aceasta revine în forță după pauza de hidratare, când Messi îl împinge ușor pe Spence în timpul unei repuneri de la margine.
- Minutul 85: După golul lui Fernandez, Romero profită de ocazie pentru a sărbători și a se bucura ostentativ în fața unui Pickford abătut.
- Minutul 88: La scurt timp după golul egalizator, John Stones se prăbușește pe teren în urma unei lovituri la cap, provocând o întrerupere a jocului, iar jucătorii Argentinei îl înconjoară pe arbitru pentru a protesta.
- Minutul 90+2: Bellingham încearcă să avanseze cu mingea spre poarta adversă, iar în momentul în care aceasta iese în aut, Gonzalo Montiel îi reproșează ceva cu vehemență decarului englez.
- Minutul 90+7: Anglia este acum condusă în urma golului marcat cu capul de Lautaro Martinez în prelungiri; Emiliano Martínez prinde o minge înaltă și se așază pe gazon pentru a trage de timp, cu un rânjet larg pe față.
- La final: Bucuria exuberantă a argentinienilor îi înfurie pe unii jucători englezi, care reușiseră să-și stăpânească emoțiile în timpul meciului. Dean Henderson îl îmbrâncește pe marcatorul Martínez, în timp ce Rogers intră într-un conflict cu un grup de jucători, iar Bellingham îi aplică o palmă ușoară după ceafă rezervei Valentín Barco.
- După meci: Jucătorii Argentinei sărbătoresc cu un banner aruncat de suporteri, pe care scrie: „Las Malvinas son Argentinas” (Insulele Falkland aparțin Argentinei). Fiind vorba despre o declarație cu caracter politic, acest gest le-ar putea atrage probleme cu FIFA.