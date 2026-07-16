Messi a găsit, după Anglia-Argentina 1-2, la CM 2026, sticla de apă a portarului englez şi a rămas uimit când a văzut ce era acolo

Pickford îşi scrisese pe sticlă cum execută argentinienii loviturile de la 11 metri. Sursa foto: Profimedia

În timp ce jucătorii naţionalei Argentinei sărbătoreau pe teren victoria împotriva Angliei, în semifinalele Cupei Mondiale 2026, Messi şi alţi fotbalişti sud-americani au găsit pe gazon sticla de apă a lui Jordan Pickford. Cu uimire, argentinienii au văzut că portarul englezilor le ştia secretele, pe care le notase pe sticlă. Pickford îşi scrisese pe recipient modul în care cei mai importanţi fotbalişti ai Argentinei execută loviturile de la 11 metri, informaţii care l-ar fi ajutat dacă meciul ajungea la loviturile de departajare, notează Talksport.

Notiţele de pe sticlă conțineau numele fiecărui jucător argentinian, împreună cu o instrucțiune pe care Jordan Pickford să o urmeze, în speranța de a apăra o lovitură de la 11 metri. Unele dintre instrucțiuni erau mai detaliate și îl obligau pe Pickford să simuleze o mișcare, dar să se arunce în partea opusă.

O indicație deosebit de interesantă se referea la Thiago Almada și suna simplu: „Bazează-te pe inspirația de moment”. Fotografia cu „fițuica” lui Pickford a fost distribuită pe Instagram de Luis Martin, preparatorul fizic al Argentinei.

Câțiva dintre jucătorii Argentinei, inclusiv Lionel Messi, au privit cu uimire spre sticla de apă a lui Pickford. Messi a vrut să vadă în ce direcție s-ar fi aruncat Pickford la lovitura sa de pedeapsă.

The Argentina players found Jordan Pickford's water bottle, which revealed where they were expected to take their penalties.



They all gathered around to study it ? pic.twitter.com/RQr7TGTm9T — 433 (@433) July 16, 2026

Ce scria în cazul lui Messi

Pentru Messi, care, la această Cupă Mondială a stabilit deja un record negativ la loviturile de la 11 metri, Pickford avea scris: „Fentează spre stânga, plonjează spre dreapta”.

Cele două lovituri de pedeapsă pe care Messi le ratase deja la această Cupă Mondială fuseseră executate spre stânga portarului, ceea ce însemna că Pickford miza pe faptul că superstarul avea să schimbe strategia.

Deși nu există nicio garanție că portarul Spaniei, Unai Simón, va primi exact aceleași informații, faptul că Anglia s-a pregătit minuțios pentru executanții de penalty-uri ai Argentinei ar putea determina jucătorii să-și regândească execuţiile.

Totuși, o serie de lovituri de departajare într-o finală de Cupă Mondială ar reprezenta ceva familiar pentru Argentina, având în vedere că astfel a învins Franța pentru a câștiga turneul în 2022.

A fost abia a treia oară în istorie când finala Cupei Mondiale s-a decis la loviturile de departajare, după edițiile din 2006 și 1994, câștigate de Italia, respectiv Brazilia.