De ce se aud avioane de luptă astăzi în București. Anunțul făcut de Forțele Aeriene

1 minut de citit Publicat la 11:11 17 Iul 2026 Modificat la 11:13 17 Iul 2026

Avioane de luptă și elicoptere ale Forțelor Aeriene Române survolează în aceste zile Bucureștiul. Foto: Facebook/Forțele Aeriene Române

Avioane de luptă și elicoptere ale Forțelor Aeriene Române survolează în aceste zile Bucureștiul, în cadrul unor zboruri de antrenament organizate înaintea ceremoniei dedicate Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene.

Mai mulți bucureșteni au auzit, în cursul dimineții, zgomote puternice produse de aeronave militare. Forțele Aeriene Române au anunțat încă din 15 iulie că, în perioada următoare, vor avea loc mai multe zboruri de pregătire.

„Cu ocazia sărbătoririi Zilei Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene, la Monumentul Eroilor Aerului, din Piaţa Aviatorilor, va avea loc duminică, 19 iulie, începând cu ora 10.00, o ceremonie militară şi religioasă în memoria eroilor aviatori”, au transmis Forțele Aeriene Române, într-un comunicat publicat pe Facebook.

Potrivit instituției, Monumentul Eroilor Aerului va fi survolat de mai multe aeronave militare aparținând Forțelor Aeriene Române.

Printre acestea se numără avioane F-16 Fighting Falcon, C-130 Hercules, C-27J Spartan, AN-30 și IAR-330. Vor participa și elicoptere EC-135 SMURD și S-70M BlackHawk, precum și o aeronavă Bombardier Learjet 75 a Ministerului Afacerilor Interne.

De asemenea, vor survola zona elicoptere SA-365 Dauphin ale Serviciului Român de Informații, aeronave Extra 300 ale Aeroclubului României, dar și aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene și ale Forțelor Aeriene Regale Britanice.

„Cu același prilej, sâmbătă, 18 iulie, între orele 10.00 și 18.00, Forțele Aeriene Române își vor prezenta oferta educațională, la Palatul Cercului Militar Național, din București. Zborurile de antrenament ale aeronavelor militare vor avea loc în perioada 16-18 iulie, începând cu ora 10.00”, au precizat Forțele Aeriene Române.

Instituția a mai transmis că survolurile sunt făcute cu „luarea tuturor măsurilor de siguranță și cu respectarea reglementărilor aeronautice în vigoare, astfel încât impactul asupra comunităţii locale să fie minim”.