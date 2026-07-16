Germania majorează amenzile şi va folosi inteligența artificială pentru detectarea fraudelor fiscale

1 minut de citit Publicat la 19:36 16 Iul 2026 Modificat la 19:36 16 Iul 2026

Companiile vor trebui să raporteze mai prompt TVA / foto: Getty Images

Guvernul german intenţionează să accelereze lupta sa contra evaziunii fiscale cu un pachet de 26 de măsuri care va spori amenzile, va majora numărul investigatorilor şi va folosi inteligența artificială (IA) pentru a ajuta autorităţile să detecteze fraudele, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Ministerul de Finanţe a refuzat să ofere o estimare exactă a nivelului veniturilor suplimentare care ar putea fi obţinute în urma implementării măsurilor, deşi oficialii spun că se aşteaptă la miliarde de euro.

„Oamenii oneşti nu trebuie consideraţi naivi. De aceea sporim presiunile prin investigaţii ... în lupta contra evaziunii fiscale", a afirmat ministrul german de Finanţe, Lars Klingbeil.

Vor fi efectuate mai multe verificări pentru a combate munca la negru, vor fi majorate pedepsele maxime cu închisoarea pentru infracţionalitate fiscală organizată, de la 10 la 15 ani, şi reclasificată evaziunea fiscală ca infracţiune gravă, în loc de contravenţie.

În plus, Guvernul german intenţionează să angajeze încă 1.500 de specialişti în servicii vamale (unde lucrează în prezent aproximativ 49.000 de angajaţi) şi să creeze un centru de analiză de date cu landurile, utilizând IA pentru a îmbunătăţi coordonarea.

Companiile vor trebui să raporteze mai prompt TVA, în cadrul unui nou sistem electronic, iar evidenţele contabile vor trebui păstrate 15 ani, faţă de 10 ani în prezent, astfel încât procurorii să aibă timp să strângă dovezi.

Afacerile în care se foloseşte masiv numerar vor trebui să respecte regulile privind utilizarea obligatorie a caselor de marcat electronice, a informat Ministerul de Finanţe.

Planul prevede renunţarea la actuala formă de declarare voluntară, care poate permite evazioniştilor fiscali să evite tragerea la răspundere penală prin rambursarea taxelor sustrase de la plată şi a unei suprataxe.

Autorităţile vor avea competenţe sporite pentru a identifica şi sechestra active cu origine suspectă, în timp ce amenzile pentru companiile implicate în evaziune fiscală vor fi majorate.

Klingbeil a estimat provizoriu venituri suplimentare de un miliard de euro din lupta contra evaziunii fiscale, în 2027.