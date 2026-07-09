Noile reguli pentru suspendarea permisului auto în cazul amenzilor neplătite. Fiecare 50 de lei înseamnă o zi fără drept de a conduce

Organul fiscal local stabilește perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce. FOTO: MAI

Guvernul a aprobat joi, prin hotărâre, normele metodologice de aplicare a măsurii de suspendare a exercitării dreptului de a conduce în cazul neachitării amenzilor contravenționale pentru încălcarea normelor privind circulația pe drumurile publice, potrivit Agerpres, care citează un comunicat al Executivului.

Astfel, au fost reglementate responsabilitățile autorităților fiscale locale, ale Ministerului Finanțelor și ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și mecanismul de schimb automat de date dintre sistemele informatice ale acestora, necesar pentru aplicarea, modificarea, revocarea și încetarea măsurii de suspendare a dreptului de a conduce.

"Potrivit actului normativ, organele fiscale locale înregistrează în evidența fiscală amenzile contravenționale rămase definitive și transmit contribuabilului, în termen de cel mult 30 de zile, o somație de plată. Documentul va cuprinde informații privind cuantumul obligației de plată, suma rămasă neachitată, termenul de 90 de zile acordat pentru achitare, precum și data de la care începe și data la care încetează suspendarea dreptului de a conduce în cazul neplății amenzii'" se arată în comunicat.

În situația în care obligația de plată nu este achitată integral în termen de 90 de zile de la comunicarea procesului-verbal de contravenție, organul fiscal local stabilește perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, precizează sursa citată.

"Durata suspendării se calculează proporțional cu suma neachitată, respectiv o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați, fără luarea în considerare a fracțiilor de zi. Suspendarea începe la ora 00:00 a celei de-a treia zile lucrătoare după expirarea termenului de 90 de zile și încetează la ora 24:00 a ultimei zile stabilite.Pentru garantarea dreptului de acces la justiție și a dreptului la un proces echitabil, normele prevăd că termenul de 90 de zile se suspendă pe perioada în care executarea amenzii este suspendată ca urmare a formulării unei plângeri contravenționale, în condițiile legii. Astfel, măsura suspendării dreptului de a conduce nu poate fi aplicată înainte de soluționarea definitivă a cauzei", a explicat Guvernul.

Aplicarea acestei măsuri se realizează prin intermediul sistemului informatic PatrimVen.

"În termen de două zile lucrătoare de la expirarea termenului de 90 de zile, organul fiscal local introduce în sistem datele necesare aplicării suspendării. De asemenea, dacă obligația de plată este stinsă ulterior sau dacă se constată că aceasta fusese achitată integral ori parțial înainte de expirarea termenului legal, autoritatea fiscală actualizează de îndată informațiile privind încetarea, revocarea sau modificarea perioadei de suspendare. Sistemul informatic PatrimVen transmite automat informațiile necesare către Sistemul informatic național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate al Ministerului Afacerilor Interne, pentru înregistrarea suspendării sau a redobândirii dreptului de a conduce", se evidențiază în comunicat.

Normele stabilesc, totodată, setul minim de date care vor fi prelucrate în sistemul PatrimVen și prevăd că specificațiile tehnice și standardele de securitate privind interoperabilitatea sistemelor informatice vor fi stabilite printr-un protocol de colaborare între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări.

Ministrul Dezvoltării, lucrărilor publice și administrației va aproba, în termen de 30 de zile de la publicarea hotărârii, modelul formularului tipizat al somației de plată, în vederea aplicării unitare a procedurii la nivelul tuturor organelor fiscale locale.

"Prin adoptarea acestor norme metodologice se creează cadrul procedural necesar pentru aplicarea unitară a prevederilor legale, digitalizarea schimbului de date dintre instituțiile implicate și eficientizarea procesului de recuperare a creanțelor provenite din amenzi contravenționale, cu respectarea drepturilor și garanțiilor procedurale ale cetățenilor", a indicat Guvernul.