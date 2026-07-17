Nvidia a lansat noul său model de inteligență artificială. Cosmos 3 Edge ajută roboții să înțeleagă lumea din jur

Directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, în martie 2026. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Nvidia a prezentat miercuri un nou model de inteligență artificială destinat roboților și sistemelor care analizează imagini și își consolidează astfel prezența pe piața inteligenței artificiale "fizice" din Japonia, scrie CNBC.

Noul model, denumit Cosmos 3 Edge, este conceput pentru a ajuta roboții și alte echipamente inteligente să observe, să înțeleagă și să se deplaseze în mediul înconjurător în timp real. Tehnologia face parte din categoria "modelelor lumii", sisteme care pot învăța din mai multe tipuri de informații și pot anticipa modul în care se schimbă un mediu fizic. Lansarea vine după prezentarea modelului Cosmos 3, în luna mai.

Extinderea Nvidia în Japonia se află în centrul vizitei de două zile efectuate de directorul general al companiei, Jensen Huang. Producătorul american de cipuri formează o alianță în domeniul inteligenței artificiale, la care intenționează să participe unele dintre cele mai mari companii industriale japoneze, printre care Fujitsu, Hitachi și Kawasaki Heavy Industries.

"Următoarea frontieră a inteligenței artificiale este lumea fizică, iar aceasta reprezintă pentru Japonia o oportunitate care apare o dată la o generație", a declarat Jensen Huang. El a subliniat că Japonia, țara care a contribuit decisiv la dezvoltarea producției industriale moderne, are acum șansa de a o transforma pentru era industriilor inteligente.

Japonia atrage investiții importante în inteligența artificială

Parteneriatele anunțate de Nvidia vin la doar câteva luni după ce Microsoft a anunțat o investiție de 10 miliarde de dolari în Japonia. Fondurile sunt destinate dezvoltării infrastructurii pentru inteligența artificială și consolidării securității cibernetice.

Grupul japonez SoftBank investește, de asemenea, masiv în acest sector și încearcă să colaboreze cu Microsoft și Sakura Internet pentru dezvoltarea tehnologiilor de inteligență artificială în Japonia.

Piața japoneză de profil ar urma să ajungă la 27,9 miliarde de dolari până în 2029, potrivit Administrației pentru Comerț Internațional din SUA. Creșterea este susținută de eforturile autorităților de la Tokyo de a încuraja folosirea inteligenței artificiale în economie, dar și de interesul companiilor locale pentru colaborări internaționale.

Ajay Rajadhyaksha, directorul global al departamentului de cercetare al Barclays, declara recent pentru CNBC că Japonia beneficiază de un avantaj în Asia, datorită oportunităților diverse oferite de inteligența artificială și de sectoarele cu perspective solide de dezvoltare.

Nvidia se extinde în medicină și industria farmaceutică

Nvidia încearcă să-și consolideze prezența și în domeniile medical, farmaceutic și biotehnologic. Compania dezvoltă tehnologii prin care sistemele de inteligență artificială pot îndeplini autonom sarcini complexe, precum identificarea unor posibile medicamente sau coordonarea roboților medicali.

Unul dintre principalele proiecte este Tokyo-1, o platformă pentru descoperirea de noi medicamente cu ajutorul inteligenței artificiale. Proiectul este administrat de Xeureka, o filială a grupului Mitsui, și s-a extins constant de la anunțarea sa, în 2023.

Platforma folosește tehnologia BioNeMo Agent Toolkit, dezvoltată de Nvidia pentru a accelera cercetarea și descoperirea automată a unor noi tratamente.

Unele dintre cele mai mari companii farmaceutice japoneze, printre care Astellas Pharma, Daiichi Sankyo și Ono Pharmaceutical, folosesc deja instrumentele Nvidia pentru biologie, cu scopul de a simplifica și accelera activitatea de cercetare.

În paralel, compania americană avansează și în domeniul automatizării industriale, printr-un parteneriat cu Kawasaki Heavy Industries. Colaborarea urmărește dezvoltarea unor roboți și sisteme inteligente capabile să lucreze mai eficient în fabrici și în alte medii industriale.