Un om a murit și alți doi au ajuns în spital după infecția cu West Nile. Care sunt simptomele și cum vă puteți proteja

Temperaturile ridicate și valurile de căldură ce urmează ploilor abundente, favorizează apariția anumitor boli. Foto: Getty Images

O persoană a murit după ce a fost infectată cu virusul West Nile, a anunțat vineri Institutul Național de Sănătate Publică. În total, de la începutul lunii iunie până în prezent, trei persoane au fost infectate cu virusul West Nile după ce au fost înțepate de țânțar.

Cazurile au fost înregistrate în perioada 03.06.2026-16.07.2026 în județele Argeș, Iași și Suceava.

Dintre cele trei persoane infectate, două aveau între 70 și 79 de ani, iar un caz a fost înregistrat la grupa de vârstă 20–29 de ani

Temperaturile ridicate și valurile de căldură ce urmează ploilor abundente, favorizează apariția anumitor boli. Dintre acestea face parte și neuroinfecția West Nile, o boală infecțioasă ce se transmite prin înțepătura de țânțar.

Potrivit Societății Române de Microbiologie, virusul West Nile poate cauza o boală neurologică fatală la oameni, deși 80% dintre persoanele infectate nu au niciun fel de simptome. Totuși, în cazul în care ați fost înțepat de țânțar și identificaţi semnele şi simptomele de mai jos, mergeți imediat la medic:

febră

durere de cap intensă

dureri musculare

vărsături

erupţii cutanate

În cazurile severe, care afectează în special persoanele peste 60 de ani cu boli cronice (cancer, diabet, hipertensiune, boala renală cronică), pot apărea şi alte simptome: rigiditate a gâtului, sensibilitate crescută la lumină, convulsii, frisoane, oboseală cronică, slăbiciune musculară.

Recomandările INSP pentru populație:

să evite expunerea la țânțari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi;

să utilizeze substanțe chimice repelente împotriva țânțarilor;

să utilizeze substante insecticide în locuință/in jurul locuinței;

să împiedice pătrunderea țânțarilor în casă (plase de protecție la ferestre);

să asigure desecarea bălților de apa din jurul gospodăriei;

să îndepărteze recipientele de apă stagnantă și gunoiul menajer;

Nu există vaccin sau tratament antiviral specific pentru infecţia cu virus West Nile. Virusul este răspândit în Africa, Europa, Orientul Mijlociu, America de Nord și Asia de Vest.