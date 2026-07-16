Nopți tropicale și caniculă cu furtuni ziua. Prognoza ANM pentru București pentru următoarele două zile, cu fenomene meteo extreme

Nopți tropicale și caniculă cu furtuni ziua, în București. Foto: Agerpres

ANM anunță că, în perioada 16 iulie, ora 12:00 – 18 iulie, ora 22:00, municipiul București se va afla sub influența unui val de căldură, cu temperaturi ridicate, disconfort termic accentuat și nopți tropicale. În același timp, în special după-amiaza și seara, sunt așteptate episoade de instabilitate atmosferică, manifestate prin averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. De altfel, vremea va fi la extreme în toată țara în următoarele două zile.

În intervalul 16 iulie, ora 12:00 – 17 iulie, ora 09:00, vremea se va menține călduroasă, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. După-amiaza și seara sunt prognozate averse de 10–15 l/mp, izolat peste 20 l/mp, rafale de vânt de 50–70 km/h și, pe alocuri, vijelii și grindină de mici dimensiuni. Temperatura maximă va fi în jurul valorii de 32 de grade Celsius, iar minima se va situa între 19 și 21 grade Celsius - o caracteristică a nopților tropicale.

În perioada 17 iulie, ora 09:00 – 18 iulie, ora 09:00, vremea va rămâne călduroasă, cu ITU de peste 80 de unități. După-amiaza și seara vor fi posibile averse, în general de 2–5 l/mp, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului, cu rafale de 35–45 km/h. Temperaturile maxime vor atinge 32–34 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 și 21 grade Celsius.

Pentru intervalul 18 iulie, ora 09:00 – 22:00, meteorologii estimează o vreme caniculară, cu temperaturi maxime de 34–35 grade Celsius și disconfort termic în accentuare. Spre seară vor exista condiții pentru averse slabe, descărcări electrice și rafale de vânt de 35–40 km/h.

Totodată, pentru municipiul București sunt în vigoare avertizări meteorologice cu Cod galben de instabilitate atmosferică, valabil în intervalul 16 iulie, ora 12:00 – 16 iulie, ora 22:00, ce vizează averse însemnate cantitativ și fenomene asociate și o informare meteorologică pentru un val de căldură, disconfort termic, caniculă și nopți tropicale, valabilă în intervalul 16 iulie, ora 12:00 – 18 iulie, ora 22:00.