La 9 ani și-a deschis propriul muzeu. Un copil pasionat de dinozauri a intrat oficial în Cartea Recordurilor

Anderson Taylor, din Cambridge, Illinois, a fost recunoscut oficial de Guinness World Records drept cel mai tânăr curator de muzeu din lume. Foto: Guiness World Records

Anderson Taylor, din Cambridge, Illinois, a fost recunoscut oficial de Guinness World Records drept cel mai tânăr curator de muzeu din lume.

Ce făceai când aveai nouă ani? Cel mai probabil, nu îți organizai propria expoziție de muzeu, așa cum a făcut Anderson Taylor, recunoscut oficial de Guinness World Records drept cel mai tânăr curator de muzeu de sex masculin din lume.

La doar 9 ani și 340 de zile, elevul pasionat de dinozauri, originar din Cambridge, Illinois, SUA, a deschis Cambridge Natural History Museum pe 10 august 2024, fiind singurul proprietar și curator al muzeului, scrie Euronews.

Muzeul include fosile, minerale, artefacte, specimene naturale și expoziții educative.

„Când am fost în Scoția, am vizitat Staffin Dinosaur Museum și asta m-a inspirat să fac acest muzeu”, a declarat Anderson pentru Guinness World Records. „Mi-au plăcut dinozaurii și fosilele toată viața”.

El a adăugat: „Mai întâi am găsit o clădire, după ce am avut o mulțime de discuții la biroul local al satului. Spațiul fusese înainte stație de pompieri, apoi primărie, iar acum este muzeu. După aceea, oamenii au început să-mi dea obiecte de expus, vitrine, iar apoi, după vreo lună, am început să primim finanțare”.

Anderson, care are acum 11 ani, conduce în prezent o campanie de strângere de fonduri pentru a cumpăra clădirea în care se află muzeul. A strâns deja 20.000 de dolari.

El a mai spus că, atunci când va crește, vrea să-și ducă pasiunea pentru dinozauri și fosile la următorul nivel și să devină paleontolog. Deocamdată, va trebui să se „mulțumească” să fie deținător al unui record Guinness.