Cum se distrug patru tone de droguri. Imagini de la operațiune au fost făcute publice de Poliție

<1 minut de citit Publicat la 12:28 22 Oct 2025 Modificat la 12:39 22 Oct 2025

Patru tone de droguri găsite în anchete penale ale Poliției și DIICOT au fost distruse miercuri într-un mediu controlat.FOTO captură video Poliția Română

Operațiunea s-a desfășurat într-un mediu controlat, cu respectarea tuturor normelor de protecție a mediului și a procedurilor legale în vigoare, a precizat Poliția, care a făcut publice imagini.

Cantitățile distruse provin din dosare penale instrumentate de structurile Poliției Române și DIICOT, rezultate în urma unor activități de investigare, supraveghere operativă și cooperare internațională în domeniul combaterii traficului de droguri.

Printre aceste cazuri sunt destructurarea unei rețele transnaționale de criminalitate organizată, responsabilă pentru traficul de pastile de captagon și hașiș, în urma căreia a fost confiscată cea mai mare cantitate de astfel de substanțe din istoria Poliției Române și, respectiv, capturarea a 1,4 tone de heroină pură, în Portul Constanța, aceasta fiind cea mai mare cantitate de heroină confiscată vreodată în România și a doua ca importanță la nivelul Uniunii Europene, raportat la puritate și volum.