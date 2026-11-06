Cum se pregătește România pentru noile amenințări. Industria de apărare, în centrul unei dezbateri la București

2 minute de citit Publicat la 13:39 06 Noi 2026 Modificat la 13:39 06 Noi 2026

La București, reprezentanți ai autorităților, ai armatei și ai companiilor din domeniu s-au întâlnit la Vantarc Defense Forum. Foto: Antena 3 CNN

Războiul de la granița României, atacurile cu drone și tensiunile din Orientul Mijlociu pun presiune pe securitatea regională. În acest context, industria de apărare devine tot mai importantă, iar investițiile în tehnologie și înzestrarea armatei sunt prioritare. La București, reprezentanți ai autorităților, ai armatei și ai companiilor din domeniu s-au întâlnit la Vantarc Defense Forum pentru a discuta despre provocările actuale și soluțiile de care România are nevoie.

Cea de-a doua ediție a forumului a adus în prim-plan securitatea la Marea Neagră, dezvoltarea industriei locale și rolul noilor tehnologii în apărare.

„Am creat Vantarc Defense Forum din convingerea că România are nevoie de spații de dialog cât mai ample și diverse pe marginea industriei de apărare. Cred că, în viitor, societatea românească, în ansamblul ei, va fi impactată, va fi afectată de schimbările de paradigmă geopolitică, economică și tehnologică.

Va fi un loc unde autoritățile publice, reprezentanți ai Guvernului, militari, producători de armament locali, regionali și internaționali se pot întâlni pentru a oferi informații diverse și pe înțelesul publicului larg”, a declarat Diana Pearsică, fondator Vantarc Forum.

Oficialii avertizează că România trebuie să își consolideze capacitățile militare în contextul incidentelor provocate de dronele rusești la Marea Neagră. Ministerul Apărării dă asigurări că armata este pregătită să protejeze populația și să acționeze alături de aliați.

„Contextul actual, atât în ceea ce privește Marea Neagră, cât și ce se întâmplă cu dronele rusești, ne preocupă foarte tare. Încercăm să facem tot ce este posibil pentru a apăra Marea Neagră. Împreună cu Bulgaria și Turcia avem celebrul MCM Black Sea”, susține și Eduard Bachide, secretar de stat în MApN.

Pe lângă programul SAFE, care reprezintă o oportunitate importantă pentru modernizarea echipamentelor, oficialul spune că producția și mentenanța realizate în țară sunt esențiale pentru ca armata să poată funcționa în orice condiții. În același timp, România încearcă să atragă producători internaționali și să dezvolte capacități industriale pe plan local.

„Am început această eră cu livrarea navei de tip corvetă, care este numită acum «Contraamiral August Roman». Acesta a fost primul pas în cooperarea noastră. Acum ne-am deschis propria filială în Constanța”, afirmă Levent Barbak, reprezentant ASFAT în România.

Dincolo de echipamentele militare, tehnologia și inteligența artificială pot schimba radical modul în care sunt planificate și desfășurate operațiunile. Specialiștii spun că soluțiile software pot reduce considerabil timpul necesar luării deciziilor.

„Vedem cât de importantă este tehnologia prin simplul fapt că observăm cum timpii de luare a deciziilor sau ciclurile de luare a deciziilor într-o misiune sunt scurtați de la zile la chiar minute. Și asta înseamnă, pentru statele majore, în cazul soluției noastre, mult mai mult timp pentru a se focaliza pe ceea ce se întâmplă în zona de operații”, susține Marian Ivănescu, manager general Interactive Software.

Vantarc Defense Forum a reunit la București oficiali, experți și reprezentanți ai industriei de apărare pentru discuții despre securitatea regională și viitorul industriei militare. Miza este transformarea investițiilor în capacități concrete de producție și dezvoltarea autonomiei strategice a Europei.