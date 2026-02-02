Cursurile au fost suspendate sau mutate online pentru elevii din patru județe, din cauza gerului

Cursurile se vor desfășura online / foto: Getty Images

Cursurile au fost suspendate, luni, într-o școală, iar în alte patru unități din județele Argeș, Vâlcea, Dolj și Mehedinți se desfășoară online, din cauza vremii nefavorabile, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării.

„Potrivit informaţiilor furnizate de Inspectoratele şcolare judeţene (ora de referinţă - 12:00), programul şcolar a fost afectat de condiţiile meteorologice nefavorabile în cinci unităţi de învăţământ din patru judeţe (câte o unitate de învăţământ în judeţele Vâlcea, Dolj şi Mehedinţi, respectiv două unităţi de învăţământ în judeţul Argeş)”, a precizat Ministerul Educației, potrivit Agerpres.

Cursurile suspendate vor fi recuperate ulterior.

Amintim că Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o atenționare Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute și ger, valabilă până miercuri dimineața în peste jumătate de țară.

În Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7...9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori maxime ce se vor încadra între -9 și -3 grade, mai mici în nordul Moldovei, până spre -15 grade, unde gerul va persista și pe parcursul zilei.

De altfel, până miercuri, vremea va fi deosebit de rece, cu precădere în regiunile extracarpatice, geroasă în timpul dimineților și nopților, la început în Moldova, apoi și în Dobrogea, estul și sud-estul Transilvaniei, în Muntenia și Oltenia și izolat în sudul Banatului, arată o informare meteo.