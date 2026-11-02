Cutremur în România, luni dimineața. Unde s-a produs şi ce magnitudine a avut

<1 minut de citit Publicat la 08:23 02 Noi 2026 Modificat la 08:23 02 Noi 2026

Cutremur în România. Foto: Hepta

Un cutremur de 2,7 grade pe scara Richter s-a produs luni dimineața în România, informează Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Potrivit sursei citate, seismul a avut loc la ora 04:33, în zona seismică Vrancea, județul Covasna.

Cutremurul slab, de 3,7 grade, s-a produs la adâncimea de 150.0 km, în apropierea următoarelor oraşe: 47km SE de Sfantu-Gheorghe, 51km E de Brasov, 67km S de Buzau, 71km S de Focsani, 76km N de Ploiesti, 99km NE de Targoviste.

Pe 19 octombrie, în România, a avut loc un seism cu magnitudinea 4,8, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, iar undele sale au fost resimţite şi la Bucureşti.

Cel mai recent cutremur din România cu o magnitudine ce a depășit pragul de 4.8 s-a produs pe 16 septembrie 2024, la ora 17:40:22 (ora locală). A avut magnitudinea 5.4, revizuită de la 5.2.