Cutremur, joi după-amiază, în România. Ce magnitudine a avut şi unde s-a produs

<1 minut de citit Publicat la 15:49 05 Noi 2026 Modificat la 15:49 05 Noi 2026

Cutremur în România. Sursa foto: Getty Images

Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs, joi după-amiază, în România, în zona seismică Vrancea-Buzău, informează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul s-a produs la adâncimea de 117,4 km, la ora 14:49:02.

În ziua de 05 Noiembrie 2026 la ora 14:49:02 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZĂU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adâncimea de 117.4km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 47km S de Buzau, 54km NE de Ploiesti, 63km SE de Brasov, 67km SE de Sfantu-Gheorghe, 75km S de Focsani, 85km NE de Targovişte.

Cel mai puternic seism din acest an, cu magnitudinea 4,8 grade pe scara Richter a avut loc în data de 19 octombrie, în zona seismică Buzău.