Cutremur, joi după-amiază, în România. Ce magnitudine a avut şi unde s-a produs

Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs, joi după-amiază, în România, în zona seismică Vrancea-Buzău, informează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Seismul s-a produs la adâncimea de 117,4 km, la ora 14:49:02.
În ziua de 05 Noiembrie 2026 la ora 14:49:02 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZĂU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adâncimea de 117.4km.
Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 47km S de Buzau, 54km NE de Ploiesti, 63km SE de Brasov, 67km SE de Sfantu-Gheorghe, 75km S de Focsani, 85km NE de Targovişte.
Cel mai puternic seism din acest an, cu magnitudinea 4,8 grade pe scara Richter a avut loc în data de 19 octombrie, în zona seismică Buzău.