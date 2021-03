Dan Bittman, revoltat de noile restricţii: "Ne-am lăsat minţiţi, manipulaţi"

Artistul a mărturisit că a respectat regulile de protecţie sanitară şi cele de distanţare timp de un an, însă consideră că oamenii au fost mințiți și manipulați.

"Mă bucur că sunt națiuni care au început să se trezească, ne-am lăsat mințiți, manipulați. Eu am jucat acest joc de un an de zile în condițiile legi, când mi s-a zis să pun mască, am pus mască, dar când văd că niște oameni se cred mai deștepți decât mine…încearcă să mă prostească pe față, nu cred că e cazul să mai stăm la discuții", a precizat Dan Bittman, la Xtra Night Show, conform Spynews.

Noile restricţii din România vor fi aplicate, începând de mâine, 28 martie 2021, în toată ţara, în funcţie de incidenţa cazurilor de infectare.

În localitățile în care rata de infectare depășește 4 la mia de locuitori:

Carantina de noapte începe de la 20.00 și ține până la ora 05.00, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică.

Magazinele se închid la ora 18.00 în zilele de vineri, sâmbătă și duminică.

Sălile de fitness își suspendă activitatea.

În momentul în care rata de infectare din localitate va coborî sub 3.5 la mia de locuitori, aceste măsuri nu se vor mai aplica.

În localitățile în care rata de infectare depășește 7.5 la mia de locuitori:

Carantina de noapte începe de la ora 20.00 și ține până la ora 05.00 pe tot parcursul săptămânii.

Magazinele de tip supermarket se închid de la ora 18.00 în fiecare zi.

Sălile de fitness își suspendă activitatea.

În momentul în care rata de infectare din localitate scade sub 7, măsurile nu se vor mai aplica.

