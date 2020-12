Dan Negru: ''Am fost în locul lui Colţescu. Am stat în pantofii lui vreo oră în Franța, știu cum e!''

Celebrul prezentator de la Antena 1, a povestit un episod care avut loc în Franţa, în urmă cu mulţi ani, acolo unde filmările au fost întrerupte, după ce un sportiv de talie internaţională, a strigat ''băi, Negrule''.

''Am povestit pe pagina mea de Facebook o întâmplare. Am trecut printr-o chestie asemănătoare. Cu niște ani în urmă, prezentam un show care se numea ''Jeux sans frontiers'', (jocuri fără frontiere). Este un format de televiziune pe care l-a inventat generalul de Gaulle, în anii '50 (...) Jocuri fără frontiere e un format celebru în lume. Noi l-am făcut la Antenă, cred că prin 2002-2003, cu mulţi ani în urmă şi l-am filmat la Saint-Tropez. Era transmis simultan în patru ţări, era transmis în direct de Rai Due în Italia, Ucraina, Franţa şi era difuzat şi de noi, în România. Se difuza sâmbătă seara (...) Am dus o mulţime de vedete, de oameni, de sportivi mari din România. Am plecat acolo împreună cu Doina Melinte, cu Florin Răducioiu, cu Helmuth Duckadam, Otilia Bădescu, campioană olimpică la ping-pong, cu Nelu Crăciunescu, cel mai mare arbitru internaţional român, oameni importanţi din sport. Şi am început filmările.

La un moment dat, nu mai ţin minte care sportiv mare internaţional, a ţipat: băi, Negrule, băi. S-a oprit tot în clipa aia!

A venit producătorul şi a zis, e inadmisibil să se întâmple asta. Oprim emisia. Emisia era destul de scumpă. Au venit reprezentanţii de la Rai, televiziunea publică italiană, toţi. Nu se poate, rasism. Noi ne scărpinam în cap, care rasist, că nu înţelegeam. Ne-am dat seama la un moment dat, cred că Nelu Crăciunescu, zice, bă, cred că te-au strigat pe tine, Negrule și au zis că e vorba de negru. Producătorul era un om de culoare. Ne-a luat o oră ca să îi convingem. Noi locuiam toți în Saint-Tropez.

A trebuit să mă duc la hotel să îmi iau buletinul, să arăt că așa mă cheamă pe mine, ce să fac acum?

Abia după ce și-au dat seama că numele e Dan Negru, au continuat. Așa că, am trecut prin asta, am stat în pantofii lui Colțescu vreo oră în Franța, știu cum e.

Eu eram victima. Știu că glumeam la un moment, îi spuneam lui Răducioiu, vă bag pe toți în scandal monstru. M-ați făcut negru. Vai, ce vă fac. Vă termin pe toți'', a povestit Dan Negru, în exclusivitate la Antena 3.

''Am fost in locul lui Colțescu, știu cum e și am evitat un tămbălau care ar fi ajuns primul scandal rasist cu mari sportivi români implicați'', a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook.

