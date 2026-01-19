Dan Voiculescu: "Presiunea pe antreprenori destabilizează grav economia națională"

Profesorul Dan Voiculescu. Sursa foto: danvoiculescu.net

Profesorul Dan Voiculescu a scris luni, pe blogul său, despre una dintre principalele consecinţe ale măsurilor de austeritate impuse de Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan. "Presiunea pe antreprenori destabilizează grav economia națională", a declarat acesta. Totodată, a subliniat că este necesar ca statul român să își schimbe fundamental raportarea la antreprenori.

Profesorul Dan Voiculescu, un nou avertisment

Profesorul Dan Voiculescu şi-a intitulat cel mai recent articol scris pe blogul său "Respect pentru antreprenori!" şi a atras atenţia asupra problemelor cu care aceştia se confruntă în România.

"Presiunea pe antreprenori destabilizează grav economia națională! În ultimele 12 luni, situația antreprenorilor români s-a degradat alarmant. Doar în decembrie 2025 s-au deschis peste 1.000 de dosare de insolvență

Analizând pe fond acest fenomen, am delimitat două cauze principale:

Fiscalitatea – schimbările frecvevente fac imposibile strategiile multianuale; creșterea constantă de taxe sufocă antreprenorii mici și medii care plătesc 21% TVA, 16% impozit pe profit, 16% impozit pe dividente, contribuții pentru sănătate etc!

Arieratele – în ultimele luni ale anului 2025, statul a întârziat constant plățile către firmele private. În noiembrie 2025 arieratele bugetului consolidat erau de aproximativ 900 de milioane de lei, înregistrând o creștere de circa 30% raportat la luna anterioară. Blocajul financiar generat în economie a determinat concedieri, întârzieri la plata creditelor, falimente!", a transmis profesorul Dan Voiculescu pe blogul său personal.

Ulterior, acesta a vorbit despre importanţa unui dialog constructiv între autorităţile şi antreprenori.

"Situația este critică și revoltătoare, în egală măsură. Cei care asigură funcționarea statului – prin taxele pe care le plătesc, prin valorile sociale și economice pe care le generează – sunt destabilizați chiar de stat!

Antreprenorii plătesc salarii, țin familii pe linia de plutire, duc economia înainte.Antreprenorii trăiesc permanent sub presiune, nu dorm liniștiți, nu au concedii, nu pleacă la jumătatea programului. Antreprenorii suportă poveri fiscale absurde, se luptă constant cu birocrația. Fac eforturi uriașe să reziste, să supraviețuiască, să se adapteze, să găsească noi soluții.

Este necesar că statul roman să-și schimbe fundamental raportarea la antreprenori. Trebuie să întrețină un dialog constructiv, să-i asculte real, să-i respecte, să-i trateze ca pe adevărați parteneri strategici, nu ca pe adversari! Și, pentru început, măcar să nu-i mai încurce", şi-a încheiat profesorul Dan Voiculescu articolul publicat astăzi, 19 ianuarie 2026.